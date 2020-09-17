一文掌握Fed重點決策：鴿聲繚繞 2023、央行彈藥足、經濟復甦加速

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 結束 9 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並調整 GDP、通膨與失業率預期。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：維持零利率政策、2023 年底前不升息

美國聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布最新利率決定，維持接近零利率政策。

最新聲明中提到，17 位官員中預計至少到明年，利率將保持在接近零的水平，有 13 位預計利率維持不變至 2023 年。

Fed 主席鮑爾提到：「我們將繼續監視事態發展，並準備適當地調整我們的政策計劃。」

鮑爾稱，Fed 將維持利率接近於零，直到美國通膨率在一段時間內升至 2% 的目標水準之上，預計將保持寬鬆的貨幣政策立場，直到實現就業最大化等這些結果。

重點二：修改經濟願景

Fed 預計今年 GDP 萎縮將比先前預測有所減少，但預估未來幾年的復甦將放緩。鮑爾稱，經濟復甦的步伐比普遍預期的要快，但鮑爾也同時警告，未來前景仍充滿高度不確定性。

GDP 方面，聯準會預估 2020 年美國 GDP 萎縮 3.7%，高於 Fed 6 月估計的萎縮 6.5%，2021 年美國 GDP 成長 4%。

失業率方面，2020 年預估為 7.6%，優於 Fed 6 月估計的 9.3%，2021 年失業率為 5.5%。

通膨率方面，預估 2020 年為 1.2%，優於 Fed 6 月估計的 0.8%，2021 年為 1.7%。

長期聯邦基金利率預估為 2.5%，維持 6 月預估。

重點三：平均通膨目標架構

上月 Fed 轉向推行「平均通膨目標」的新政策框架。

最新聲明提到，由於通膨率持續低於長期目標，FOMC 將在一段時間內將通膨率保持在略高於 2% 的水準，以便通膨率在一段時間內平均為 2%，長期通膨預期保持在 2% 的水準。

FOMC 希望保持寬鬆的貨幣政策立場，直到實現這些結果。

鮑爾稱，聯準會預計通膨最終會改善，這是非常強有力的前瞻性指導，我們認為這將是持久性的前瞻指導，為經濟提供重要支持。

重點四：Fed 提供長期經濟支持

新冠疫情以來，聯準會啟用了一系列史無前例的政策工具，Fed 週三重申將使用其全部工具來支持經濟復甦。

鮑爾週三表示，希望「高度寬鬆立場、保持低利率，並通過不斷購買購入美國公債和抵押貸款證券」將隨時間成為刺激經濟活動的有力工具。

鮑爾稱，Fed 準備好適時調整資產購買計畫，但目前無跡象表明 Fed 很快將調整其購債計劃。

Fed 聲明中表示，Fed 重申將「至少以當前速度」繼續購買美國國債和抵押貸款支持證券，以維持市場順暢運行並幫助促進寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向家庭和企業。

重點五：敦促國會採取行動

臨時的額外失業救濟金即將用盡，新一輪刺激政策的政治僵局可能使經濟倒退，鮑爾再度呼籲國會採取行動。

鮑爾稱：「FOMC 官員都希望國會能提供更多刺激措施… 針對國會而非 Fed，我的感覺是可能需要更多的財政援助。新冠疫情導致美國仍有約 1100 萬人失業，這些人在試圖度過艱難時期時，或許需要更多的國會支援。」

重點六：重申 Fed 並非沒有彈藥

Fed 仍擁有大量的工具可刺激經濟，鮑爾保證：「我當然不會說我們沒有彈藥。一點也不，首先，我們有很多工具，我們有貸款工具、資產負債表和前瞻指導。」

鮑爾稱：「我們 (Fed) 還有很多事情要做，目前利率政策立場適合支持經濟且功能強大… 可以肯定的是，我們並非沒有彈藥。」

華爾街分析：

道富環球投資顧問首席投資策略師 Michael Arone 稱：「市場意識到 Fed 沒有採取任何進一步的行動，股市隨之翻黑或回吐漲幅。」

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「鮑爾將利用這次新聞發佈會強化這樣一個資訊，即 Fed 沒有興趣在未來幾年任何時候升息，這應更有助於穩定短期殖利率曲線。」

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 點評，Fed 目前給的彈藥還遠遠不夠，投資者應該在股市上行處於有利位置。