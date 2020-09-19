無法接受！世衛：新冠肺炎每週仍奪走5萬人生命

世界衛生組織 (WHO) 週五指出，新冠肺炎疫情絲毫沒有放緩跡象，每週死亡人數仍上看 5 萬人，這是世衞最不願見到的情況。

世衛緊急衛生事件執行主任 Mike Ryan 表示：「隨著北半球進入寒冷的秋冬季，發展中國家的醫療資源也已經承受了 9 個月的壓力後，這並不是我們樂見的狀況。」

他補充說，要消滅新冠病毒「還有很長的路要走」，而隨著天氣轉冷，Covid-19 確診病例飆升，重症病房 (ICU) 患者和住院率也會隨之增加。

Ryan 警告，疫情似乎完全沒有消失，各國政府仍有許多防疫工作要完成，避免寒冬下，室內集會增加新冠病毒感染事件，擴大疫情。

世衛組織週四在新聞發布會上指出，過去兩週，歐洲有一半以上的國家通報確診病例增加 10% 以上或更多，其中有 7 個國家新增病例暴增兩倍之多。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計數據顯示，美國每日平均新增病例約為 39,000 例。 截至週五為止，每週平均感染率增加 5% 以上，新增病例數

CNBC 針對該數據分析得出，截至週五，美國至少有 34 州含華盛頓特區，每週平均感染率增加 5% 以上，與上週的 8 個州相比大幅增加。

美國衛生官員擔心，隨著美國逼近流感好發季節，疫情恐怕會急速惡化，美國傳染病感專家福奇 (Anthony Fauci) 此前曾警告，秋季美國新冠肺炎病例可能會上升至每日上千萬例，而不是 20、40 或 30 萬例。

福奇說：「一旦確診病例數達到這麼高的水平，就很難再把數字降下來。」