本週操盤筆記：美股財報季開跑、中國GDP、Fed經濟褐皮書

本週操盤筆記 (0713-0717)

1. 美股財報季開跑：

本週美股財報發布將由金融股領軍開跑，重點發布財報個股包括：摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US)、摩根士丹利 (MS-US)、聯合健康 (UNH-US)、高盛 (GS-US)、嬌生 (JNJ-US)、Netflix (NFLX-US)；ADR 重要個股方面，則有艾司摩爾 (ASML-US)、台積電 (TSM-US)(2330-TW) 將發表財報。

本週即將公布的金融股財報，據 FactSet 統計華爾街分析師預期，美國四大銀行將可能因為新冠疫情 (COVID-19) 之衝擊，而繳出自 2008 年以來的最慘第二季財報。

相同據 FactSet 統計，目前華爾街預期 S&P 500 第二季營收年增率將衰退 10.8%、每股盈餘 (EPS) 年增率則將暴減 44.6%；但市場看好美股下半年獲利可望出現反彈，預期整體 S&P 500 2020 年營收年增率收斂至衰退 3.8%、EPS 年增率收斂至衰退 21.5%。

2. 中國 GDP：

週四 (16 日) 中國將公布 Q2 GDP 年增率，市場預期，中國 Q2 GDP 年增率將報 2.5%，比前一季的 -6.8% 是大幅好轉，顯示中國在第二季經濟重啟之後，帶動整體 GDP 成長力道回升。

展望全年，市場預期，若無第二波疫情爆發，那麼中國下半年經濟仍可望持續復甦，國際貨幣基金組織 (IMF) 即預估，中國 2020 年 GDP 年增率將成長 1.0%、大幅優於全球已開發經濟體的 -8.0%。

3.Fed 發表經濟褐皮書：

週四 (16 日) 聯準會 (Fed) 將發表經濟褐皮書，市場預期，在美國二波疫情恐爆發的疑慮之下，再加上勞動力市仍是疲軟、失業率仍高達雙位數數字，故 Fed 褐皮書將可能給出黯淡的美國經濟展望。

雖然褐皮書對美國經濟情勢可能仍不樂觀，但聯準會 (Fed) 也已矢言將繼續維持寬鬆的貨幣政策，包括零利率與 QE 政策一段更長時間，以幫助美國經濟擴張。

上週 Fed 副主席、FOMC 永久票委克拉里達 (Richard Clarida) 即表示，目前 Fed 的購債計劃仍沒有規模限制，且接下來可能透過前瞻指引進一步放寬政策，並在需要時維持信用支持措施。

4.OPEC+ 召開監督委員會：

週三 (15 日) OPEC+ 將召開監督委員會，除了回顧監督 OPEC+ 盟國的減產狀況以外，市場預期，OPEC+ 監督委員會也將討論下一輪的原油減產規模。

因新冠疫情衝擊，先前 4 月份時 OPEC+ 決定每日減產 970 萬桶，但據《華爾街日報》報導引述 OPEC+ 官員消息透露，本次 OPEC+ 監督委員會，估將討論放寬減產限制至每日 770 萬桶，因看好下半年各國陸續經濟重啟之後，用油需求回溫。