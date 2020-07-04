〈分析〉收支無法平衡 油價40美元也救不了頁岩油業者

原油價格在今年第 2 季由低點反彈，並創下 1990 年以來最大的單季漲幅，但對負債累累、掙扎求生的美國頁岩油業者來說，這樣的漲幅雖然驚人，但遠遠不夠，即使油價重新站上每桶 40 美元關卡，但對業者的幫助可能還是杯水車薪。

美國頁岩革命的先驅及典型代表 Chesapeake Energy(崔石比克能源)(CHK-US)，本週申請破產保護，而對此一局勢發展，市場幾乎沒有分析師感到驚訝。

在石油市場歷史上最黑暗的幾週後，這些公司面臨一團混亂的財務困局，利息無法支付、債券到期日迫在眉睫，債務拖垮公司。

而 Chesapeake 不是第一個疫情環境下的犧牲者，也幾乎可以肯定不會是最後一個，據《CNN》分析，如果油價維持現狀，多達 30% 的美國頁岩油公司將會破產。

沒有疫情，負債也會拖款業者

曾經，在油價往 3 位數飆升的年代，頁岩油是美國產業的明日之星，是美國轉為能源出口國的驕傲。但這一趨勢，在 2018 年第 4 季已經徹底轉變，隨著油價下挫，2019 年的頁岩油公司申請破產數量，已經開始呈上升趨勢，並在今年爆發。

今年上半年，美國能源行業負債超過 5000 萬美元的公司，提交破產申請的家數已經超過 20 家，是自 2016 年上半年以來 (上一次油價暴跌期間) 最多。僅僅在 6 月，就有 7 家油氣公司提交申請，追平 2016 年 4 月創下的歷史紀錄。

即使在疫情爆發前，許多美國石油和天然氣鑽探商早已借貸度日，疫情所造成的油價崩跌和需求驟減，則猶如落井下石，造成破產申請的急升。

即使油價已經翻倍至 40 美元，業界估計，美國頁岩油企業破產數量將在未來幾個月持續增加。

經營不易，能源業者現金為王

以 Chesapeake 為例，他們據稱已與債權人達成協議，對其 90 億美元債務中的 70 億美元進行重組，這些債務基本上是與疫情無關的。

諮詢公司 Wood Mackenzie 分析師 Alex Beeker 表示，不管有沒有 COVID-19，這一結果都有可能發生，這家公司的問題可以用一個詞描述，就是「過度」—過度負債、過度成本、過度汽油供應，最終造成此一結果。

除了 Chesapeake，二疊紀生產商 Lilis Energy 和 Sable Permian Resources 也申請了債權人保護。

美國能源產業的融資窗口，基本上已經關閉，債權人和投資者在疫情的一年多之前，就已經感受到頁岩油危機，並使這些公司備感壓力。

律師事務所 Munsch Hardt Kopf & Harr 的 John D. Cornwell 指出，目前市場普遍認為，破產的趨勢才剛剛開始，與油氣有關行業目前占德州破產的很大一部分，零售及服務業預計會緊隨其後。

Cornwell 認為，在未來幾個月內，能源產業應該非常明智地進行支出，因為在當今不確定的世界中，現金才是真正的王者。