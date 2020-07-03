油價看法樂觀 俄羅斯大利多

從 5 月中旬以來，代表海運價格波羅的海乾散貨指數由 393 漲至目前的 1,799，全球經濟與貿易正逐步從疫情的影響中走出。待疫情消退、經濟活動恢復正常，對於原油的需求增長將超過供給增速，原油價格勢必迎來新一輪漲勢。對於看好油價前景的人，除了能源類股外，俄羅斯基金也是好選擇。

1. 美國能源產業融資成本仍高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林能源與原物料類股除外美國高收益債券與美銀美林美國能源高收益債券指數，資料日期: 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

隨著聯準會快速降息與連串救市政策，利率與資本市場大多回復平靜，部份股票指數更是創下歷史新高。但在看起來平靜的市場中，卻有一類資產依然得不到投資人的青睞。目前美國能源與原物料類股除外高收益債券到期殖利率為 6.43%，已經回到過去 10 年平均 6.80% 之下；相較之下，美國能源高收益債券到期殖利率為 10.59%，仍高於過去 10 年平均的 8.13%。如此巨大的差距，顯示投資人不偏好能源類股，能源類股融資成本依然高昂。

2. 頁岩油慘兮兮，美國原油產量大減

相較於傳統能源公司，業務以頁岩油為主的能源公司評級更低，且大多分類在高收益債券中。較高的高收益債券殖利率自然不利這些能源公司獲取新的資金，而沒錢就沒辦法探勘或鑽井。從 2009 年以來，美國原油鑽井數大增時期，美國能源高收益債券到期殖利率大多低於 8%。在美國能源高收益債券到期殖利率回落到 8% 之下前，美國原油產量都難以大幅提高（美國原油產量從 2 月底的每日 1,310 萬桶降至 1,100 萬桶），有利油價進一步上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想找飆股，俄羅斯為首選

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 能源類股與 MSCI 俄羅斯指數，資料日期：2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

能源類股與俄羅斯股市都與原油價格息息相關，若油價大漲，兩者都會上漲，但漲幅卻不太一樣。1995 年以來，能源類股與俄羅斯股市滾動一年平均報酬率分別為 23.6% 與 27.4%，若扣除掉下跌時，只看正報酬率的平均值分別為 52.1% 與 56.6%。意味著當油價上漲，兩者開始狂飆時，平均而言，能源類股與俄羅斯股市一年可以上漲 52.1% 與 56.6%。從上圖可以看出，長期下來，俄羅斯股市表現遠遠優於能源類股。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好經濟復甦，俄羅斯基金潛力最高

受到融資成本較高影響，原油供給難以短時間快速增加，只要全球需求恢復速度加快，原油價格與俄羅斯股市都仍有進一步上漲空間。俄羅斯基金波動程度較高，建議應視自身風險承受度調整配置權重。

鉅亨精選基金

>> 百達 - 俄羅斯股票 - R 美元

>> 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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