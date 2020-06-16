伊拉克稱本月將削減15%原油出口 油價止跌反彈

繼要求境內主要外國石油營運商削減產量後，伊拉克週一 (15 日) 表示，6 月將至少削減 15% 的石油出口，以滿足 OPEC+ 減產協議所要求的配額上限。

伊拉克石油部長 Ihsan Abdul Jabbar 週日 (14 日) 受訪表示，6 月伊拉克原油輸出量將達約 280 萬桶 / 日，遠低於 OPEC+ 設定的 360 萬桶 / 日生產配額。根據《彭博社》追蹤數據，伊拉克今年 5 月原油產量為 420 萬桶 / 日，較 OPEC+ 設定的配額上限高出約 60 萬桶。

Jabbar 表示：「遵守規定符合我們的利益，否則若油價可能下滑，最終我們將成為最大輸家。」

截至台北時間週二 (16 日) 凌晨 0 時許，國際油價止跌反彈，布蘭特原油上漲 1.19%，暫報每桶 39.19 美元，西德州中質原油上漲 0.44%，暫報每桶 36.42 美元。

布蘭特原油 15 分鐘日 K 線圖 (圖：Investing.com)

為符合減產目標水平，Jabbar 稱伊拉克已和數家外國石油公司協議於 6 月削減產量，英國石油公司 (BP)、埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和盧克石油公司 (Lukoil) 在內等大型原油商皆被要求限制產量。

根據《路透社》報導，繼上月要求減產 7 萬桶 / 日原油後，伊拉克當局已和盧克石油達成協議，6 月於 West Qurna 2 號油田再削減 5 萬桶 / 日，額外減產將使 West Qurna 2 號油田產量下滑至 27.5 萬桶 / 日。

此外，知情人士稱，經營 West Qurna 1 號油田的埃克森美孚已同意額外減產 7 萬桶 / 日，意味著 West Qurna 1 號油田 6 月產量將為 35 萬桶 / 日。