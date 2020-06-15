本週操盤筆記：鮑爾半年度貨幣政策聽證、市場觀察人行降息、鮑爾出席建設彈性勞動力論壇

本週操盤筆記 (0615-0620)

1.Fed 主席鮑爾前往國會作半年度貨幣政策報告：

本週 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會作半年度的貨幣政策聽證報告，市場關注，Fed 將對未來的貨幣政策，提供更多線索。

而近日全球市場對於新冠病毒 (COVID-19) 疫情爆發「二波感染」擔憂再起，而 Fed 主席鮑爾在上週甫結束的 6 月利率會議上亦曾強調，美國經濟恢復的速度取決於新冠病毒疫情發展情勢，故市場亦高度聚焦鮑爾是否會對美國經濟前景作出更多展望。

2. 市場迎重要時點，觀察中國人行可能降息：

中國人行 (PBoC) 上週即預告將於本週對 6 月份到期的中期借貸便利 (MLF) 進行到期續作，市場經濟學家，這是中國人行罕見對市場流動性釋放進行預告，除了暗示寬鬆政策的延續以外，目的也是希望在本週適逢 6 月中旬 MLF 陸續到期的狀況下，穩定市場信心。

陸股券商中信證券更認為，中國人行在近期有可能下調 MLF 和公開市場操作 (OMO) 利率，出手調降基準利率的機會雖然不大，但週一 (15 日) 適逢 6 月中旬，且人行罕見上週暗示寬鬆政策延續，故週一 (15 日) 是觀察人行是否可能降息的重要時點。

3. 鮑爾、梅斯特共同出席線上論壇：

本週除了 Fed 主席鮑爾將前往國會聽證以外，週六 (20 日) 鮑爾也將與克里夫蘭 Fed 主席梅斯特 (Loretta Mester) 共同出席一場主題為「建設彈性勞動力」的線上論壇，將討論新冠疫情對全美各大區域與城市勞動力之影響。

4. 為加速脫歐，英國、歐盟執委會開會：

週一 (15 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 舉行會議，共同加快協商英國脫歐之後的貿易談判，此前英、歐雙方已同意，將自 6 月底開始每週進行貿易談判，目前預定舉辦 5 輪貿易談判。