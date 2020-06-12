美股拉回找買點？股債佈局好時機

由於市場擔憂第二波疫情來襲，加上 FED 對經濟成長態度保守，造成美股昨日出現重挫，創下近三個月以來單日最差表現。「鉅亨買基金」認為，美股近期的下跌應為漲多後的修正，從美國感染人數增速來看並未失控，再次封城機率不高，加上聯準會捍衛美國經濟的決心，這一次的拉回反而是進場佈局的時機。

根據「鉅亨買基金」的統計，這一波反彈，不少股市已漲回至今年高點，即使未全面收復，漲幅也多超過三成以上，「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，短線急漲難免會出現獲利了結，漲多拉回是正常的現象。目前全球不只美國聯準會不斷推出救市政策，各國央行也極力釋出刺激方案，對於美國經濟與美股前景並不悲觀，不建議投資人此時採取非理性殺出，容易錯失投資機會，反而可利用修正之際進場佈局。而偏愛領息的投資人，趁拉回時進場配息基金，在相對低點可累積更多的配息單位數。

張榮仁進一步指出，近一個月來因全球疫情減緩，加上各國封城陸續解禁，使投資人防疫心態有所降低，讓美國有幾個州出現疫情反彈的現象；不過，根據美國疾病管制與預防中心資料顯示，因為肺炎、流感與武漢肺炎死亡人數佔同期全部死亡人數比例降低至 8.4%。儘管該數字仍略高於長期趨勢的 6.3%，但已低於 2017 至 2018 年流感季節的 10.9%，顯示目前武漢肺炎帶來的衝擊正慢慢降至與過往流感相似。同時，昨日美國財政部長也表示就算疫情捲土重來，美國也不能再次關閉經濟，武漢肺炎流感化並與其相處，才是未來最可能的應對方式，再次封城並傷害經濟復甦的可能性不高。

另外，投資人擔憂美國經濟復甦恐怕不如預期，也是造成這次美股重挫的原因。張榮仁表示，聯準會主席鮑威爾在日前的議上強調，資產價格變化調整政策，只會因為失業率或通貨膨脹率達標而調整，這代表在美國就業市場恢復正常前美國都會持續寬鬆的政策；另外，就算目前政策工具失效，聯準會仍有殖利率曲線控制、負利率、將股票納入資產購買計畫與購買黃金等手段可以因應。聯準會可以應用的工具相當多，顯示聯準會為捍衛美國經濟而下了相當大的決心。

由於這波疫情嚴重衝擊投資人的信心，一有風吹草動，市場即出現劇烈波動，因此，張榮仁建議投資人在進行資產規劃時仍需採取股債同時配置的策略，讓資產組合同時具備攻擊與防禦的特性。股票部份，建議佈局美股基金或全球股票基金；債券部份，則可透過複合收益債券基金進行佈局。