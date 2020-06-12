鉅亨市場快訊》美股大跌 第二輪下跌來了？

訊息快遞：

解除封鎖後，美國部分州新增感染人數再次升高，加上聯準會對美國勞動市場前景略顯悲觀，美國股市迎來大跌（標普 500 與羅素 2000 指數分別下跌 5.89% 與 7.58%）。經歷過昨日大跌後，美國股市將崩盤、第二輪下跌開始等說法再次出現，「鉅亨買基金」建議別低估聯準會捍衛美國經濟的決心，下跌反而是美國股市進場的絕佳機會。

觀點：

1. 疫情高峰已過，再封城可能性低

根據美國疾病管制與預防中心資料，因為肺炎、流感與武漢肺炎死亡人數佔同期全部死亡人數比例降低至 8.4%。儘管該數字仍略高於長期趨勢的 6.3%，但已低於 2017-2018 流感季節的 10.9%，顯示目前該武漢肺炎帶來的衝擊正慢慢降至與過往流感相似。同時，昨日美國財政部長也表示就算疫情捲土重來，美國也不能再次關閉經濟，武漢肺炎流感化並與其相處，才是未來最可能的應對方式，再次封城並傷害經濟復甦的可能性不高。

2. 聯準會工具箱滿滿，別低估其決心

本週聯準會利率決策會議後的記者會上，主席鮑威爾表示勞動市場復甦速度可能不如預期，一部分人可能需要幾年時間才能回到工作崗位上。此話一出，市場擔心原先對美國經濟會 V 型復甦的預期過分樂觀，也是這次股市下跌的原因。「鉅亨買基金」認為很多人忽略了鮑威爾更重要的另外一句話，聯準會不會因為資產價格過高，而調整目前的貨幣政策。就算目前政策工具失效，聯準會仍有殖利率曲線控制、負利率、將股票納入資產購買計畫與購買黃金等手段，別低估聯準會捍衛經濟的決心。

3. 超低利率不變，美國股市前景維持樂觀

聯準會主席鮑威爾關於資產價格過高的談話，還提到只有失業率或通貨膨脹率來到目標，才會考慮調整貨幣政策。考量到通貨膨脹率幾年內都難有起色，這等於說除非失業率回到 5% 以內，不然聯準會將繼續採用超低利率與量化寬鬆政策。假設美國 10 年公債殖利率維持在 0.6% 至 1%，美國股市合理本益比範圍為 20 倍至 28 倍。目前預估未來一年美國股市每股盈餘 125 元（已經由年初的 175 下修近 30%），美國股市合理位置為 2,500 至 3,500 點。若每股盈餘能提高至 135 元，美股合理預估將進一步提高至 2,700 至 3,780 點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2020/6/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略：資產配置很重要，美股基金佔比剛好就好

儘管我們看好美國經濟與美國股市前景，但資產配置仍是重點。建議美股基金佔資產配置比重介於 30% 至 70% 間，低於 30% 者可趁拉回增加美股基金部位，超過 70% 者則應該增加避險類資產佔比。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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