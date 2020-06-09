〈美股盤後〉美股報喜！那指衝破9900點大關 刷下歷史新高

上週五非農就業報告持續刺激投資人對股票的需求，週一 (8 日) 新冠疫情重災區的城市之一「紐約」宣布逐步解封，華爾街對經濟復甦步伐越來越樂觀。

OPEC + 同意延長減產協議至 7 月底，週一以能源股領軍大漲，此外，包括航空公司、零售商和郵輪公司等經濟重啟受惠股也同步上揚。

美股三大指數報喜，僅費半小幅收黑，那指衝破 9900 點大關，刷下歷史新高，牛市號角儼然已經吹響。

那指成為證實新一輪牛市的首個主要指數，該指數自 3 月 23 日觸底以來已累計上漲 44.7%。根據廣泛定義，一旦該指數創出一個新高，便可確認牛市。

道瓊週一漲逾 460 點，標普指數年內漲幅轉為正值，道瓊仍比歷史高位低約 6.7%，標普則低約 4.5%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 700 萬例，死亡數突破 40.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 195 萬，死亡人數至少 11 萬。

世衛 (WHO) 警告，上週日全球單日確診超過 13.6 萬例，寫下歷史新高，顯示疫情正在全球範圍內惡化。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 461.46 點，或 1.70%，收 27,572.44 點。

標普 500 指數上漲 38.46 點，或 1.20%，收 3,232.39 點。

那斯達克指數上漲 110.66 點，或 1.13%，收 9,924.75 點。

費城半導體指數下跌 5.14 點，或 0.26%，收 1,998.62 點。

標普 11 大板塊春意盎然，能源、公用事業和房地產領漲。(圖片：Finviz)

OPEC 及其盟國上週六 (6 日) 同意，延長減產協議至 7 月底，以持續平衡全球原油市場，不過沙烏地阿拉伯表態，6 月後該國不會持續進一步的減產。西方石油 (OXY-US) 上漲 17.36%；德文能源 (DVN-US) 上漲 8.02%；馬拉松石油 (MRO-US) 上漲 15.16%。

科技五大巨擎全面收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.65%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.59%；臉書 (FB-US) 上漲 0.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.56%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62%。

道瓊 30 檔成分股再度以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 12.26%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.39%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.59%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.03%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.93%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.92%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.00%。

費半成份股多半走弱。AMD (AMD-US) 下跌 0.24%；美光 (MU-US) 下跌 0.04%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.04%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.18%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.29%。

台股 ADR 僅日月光下跌。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.14%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.67%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

焦點個股消息

半導體代工龍頭台積電週二即將召開股東會，預計該公司將對第三季、下半年釋出景氣風向球，外界還聚焦華為禁令、赴美設廠等二大議題。

波音週一暴漲 12.26% 至每股 230.50 美元。Seaport Global 分析師認為，波音是一項具有吸引力的投資，最糟糕情況已反映其股價中，總體投資情緒抱持中性，但正變得更加積極。Seaport 將波音目標價定在每股 277 美元，意味著未來約有 20% 漲幅。

廣達集團旗下廣明遭惠普跨海控告壟斷光碟機價格，違反反托拉斯法，6 月 5 日美國法院二審判廣明敗訴，應賠償惠普 4.39 億美元後，然而，就在此判決出爐前，惠普 CEO Enrique Lores 和董事 Robert R. Bennett 在 5 月底、6 月初買進自家股票，惠普 (HPQ-US) 週一上漲 4.25%。

特斯拉 (TSLA-US) 5 月中製 Model 3 汽車銷售達 11095 輛，較 4 月 (3635 輛) 成長 2 倍多，週一其股價漲逾 7% 飆至 949.92 美元，刷下歷史新高。

英國製藥廠 AstraZeneca (AZN-UK) 就合併事宜接洽競爭對手吉利德 (GILD-US)，若順利合併，這將成為全球醫療產業史上最大合併案，吉利德週一上漲 0.29%。

據彭博社報導，蘋果用戶未來幾周可透過 Apple Card 免息分期的方式，購買 iPad、AirPods、Mac 等產品。

華爾街分析

美國國家經濟研究局 (NBER) 的經濟周期測定委員會週一 (8 日) 釋出一份關鍵報告，受到新冠疫情影響，今 (2020) 年 2 月美國最長經濟擴張週期已結束，並正式步入經濟衰退。

本週華爾街聚焦聯準會利率會議，外界預期利率將維持不變，料將討論非農就業報告並發布新的經濟預測。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 及其團隊分析指出：「5 月非農就業人數意外增長 250.9 萬，該報告與勞動力市場大規模反彈相符。失業率從 4 月份的 14.7% 下滑至 5 月份的 13.3%，遠低於預期，儘管美國勞工部承認統計誤差，真實失業率仍達 16.3% (低於 4 月份的 19.5%)。」

Cantor Fitzgerald 資深策略師 Magdy El Mihdawy 在一份報告中稱：「5 月很可能是大規模失業高峰期，儘管就業市場的復甦可能需要幾年時間，但市場目前只關注谷底。」

摩根大通董事總經理兼高級投資組合經理 Andrew Slimmon 表示，數週的經濟指標使投資人相信，這是美國走出經濟衰退的跡象。