川普向中國/歐盟下關稅通牒 任命納瓦羅為龍蝦大王

美國總統川普週五 (5 日) 向中國和歐盟施壓，要求撤銷對美國龍蝦的關稅，否則會對其採取報復性措施，他還指派美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 為負責談判的龍蝦大王。

美國總統川普週五訪問緬因州的班戈，他在支持美國商業漁民的圓桌會議上，簽署支持商業捕魚業的公告，還矢志解決美中、美歐間的關稅不平等問題。

川普表示，歐盟對美國海產品徵稅高達 40%，美國也應相應提高關稅，以達到公平交易。

川普週五向中國和歐盟祭出龍蝦關稅通牒。(圖片：AFP)

川普威脅道：「如果歐盟不立即降低這個關稅，我們將對他們的汽車徵收關稅，這將是對等的。」

川普還指示對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅研究對歐盟汽車和未指定中國產品的懲罰性關稅。

川普向納瓦羅表示：「挑選一種中輸美產品，如果中國不降低龍蝦關稅，沒關係，我們就反向對中國商品徵收關稅。」

川普表示：「納瓦羅現在要成為 (談判的) 龍蝦王，好嗎？」

川普政府的貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 去年提出了與歐盟的小型協議，有意降低美國龍蝦的關稅壁壘，但此議題從未受到過多關注。

週五川普簽署了一項命令，修改歐巴馬時期對緬因州近海 5000 平方英里海域實施的捕撈限制，這項禁令要到 2023 年才生效。