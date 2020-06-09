逃過一劫！南韓法院駁回三星李在鎔逮捕令

週一 (8 日) 三星集團 (005930-KR) 繼承人、三星電子副會長李在鎔出席法院的羈押審查聽審，南韓法院南韓法院裁定結果於當地時間 9 日凌晨釋出，法院駁回李在鎔逮捕令，三星少主免於再受牢獄之災。

首爾中央地方法院週一召開羈押審查庭，最終駁回李在鎔逮捕令，解除了三星少主二次入獄的可能性。

首爾中央地方法院在一份聲明中表示：「檢方似乎通過調查獲得大量證據，但未能解釋拘留李在鎔的有效性。」

法院提到: 「考慮此案的重要程度，通過充分的審判和辯論是適當的方式，來確定嫌疑人是否帶有責任，以及涉案的程度。」

南韓檢方 4 日以涉嫌進行《資本市場法》規定的不正當交易、操縱市場以及違反上市公司外部審計相關法為由，向法院提請羈押李在鎔，以及前三星未來戰略室室長崔志成、戰略組組長金鐘重。

檢方認為，從三星旗下三星物產 (Samsung C&T) 和第一毛織 (Cheil Industries) 於 2015 年合併，再到三星生物製劑會計造假等一系列過程，均是集團為讓李在鎔接班鋪路。

李在鎔是第一毛織最大股東，擁有 23.2% 的股權，透過合併，李在鎔將能控制三星集團事實上的控股公司三星物產。

李在鎔曾因 2017 年底涉嫌賄賂朴槿惠案，被韓國法院判囚 5 年，入獄後第 2 年減刑至 2 年半，2018 年 2 月獲釋。

三星集團日前發表聲明否認檢方指控，李在鎔沒有參與任何非法活動，並未操控股價。李在鎔在今年 5 月初曾為三星受到持續醜聞和訴訟困境表達道歉。