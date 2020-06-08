傳奇投資人Druckenmiller：仍看好亞馬遜、微軟上漲潛力

傳奇投資人 Stanley Druckenmiller 於週一 (8 日) 表示，在目前所持有的股票部位中，亞馬遜 (AMZN-US) 及微軟 (MSFT-US) 仍佔了最大的比重。但他認為，在各國經濟重啟後，預期價值型股票將會從中受惠，而成長型股票的漲幅則較為有限，Druckenmiller 表示，目前他對於成長型股票的持有部位，為近 6 至 7 年來最低。

受惠於居家隔離防疫措施，刺激電子商務業績大幅成長，亞馬遜股價自今年以來已上漲了超過 34%。此外，由於防疫期間員工轉向居家辦公，進而帶動視訊及雲端需求大幅提升，因此促使微軟營收強勁增長，且該公司股票自今年以來已上漲了 42.5%。

在疫情爆發初期，成長型股票的表現遠優於其他類股，但近期以來，由於市場預期新冠病毒疫苗將有望問世、以及經濟重啟後全球景氣將逐漸復甦，促使價值型股票於近日來表現亮眼。

在過去一個月以來，iShares Edge MSCI 美國價值因子 ETF 上漲了 13.5%，而主要投資於成長型股票的 iShares MSCI 美國動能因子 ETF，於同期間卻僅上漲了 4.1%。

Druckenmiller 亦表示，自 3 月 23 日的低點以來，整體大盤上漲了超過 40%，但由於他於這段期間的投資策略較為保守，且低估了美國聯準會經濟刺激所產生的效力，因此，同期間投資組合的報酬率僅達 3%。

Druckenmiller 指出，受惠於聯準會的刺激政策、投資人的樂觀情緒、以及美國逐漸開放的經濟，預期將支撐股市穩健成長。

於台北時間週一 (8 日) 晚上 10 時許，亞馬遜股價上漲 0.59%，報每股 2497.27 美元。