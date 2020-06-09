前景強勁！分析師看好微軟Azure、蘋果iPhone 12

隨著遠端工作模式風行，雲端解決業務和網路安全等各類需求水漲船高，許多科技公司得以對疫情免疫，Wedbush 週一 (8 日) 更看好微軟和蘋果兩大科技股得以持續上漲，雲端商機火熱將繼續推升微軟 Azure 業務，而蘋果 5G 版 iPhone 12 將點燃換機需求。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一審視科技股後寫道，科技股股價創新高，是因為市場已經認知到，遠端工作的需求動能將持續至可預見未來，且科技大廠的核心目標應該是替消費者和企業推動「新遠端常態」。

他認為科技股回彈分為兩個階段，第一階段基本上已經結束，這階段的投資人紛湧至提供雲端解決方案的科技股，例如微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

另一類受歡迎的則是提供消費者娛樂服務的公司，例如蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 和迪士尼 (DIS-US)；和網路安全供應商，例如 Palo Alto Networks 和 Fortinet；以及促進遠端工作的公司，例如 Slack(WORK-US) 和 Citrix Systems(CTXS-US)。

Ives 認為，目前科技股漲勢進入第二階段，這一階段的漲勢將幫助科技股復甦。

他同時預估華爾街對企業的獲利預期將會調高，且隨著投資人風險情緒提振，科技股將會走高，投資人最好續抱像蘋果或微軟這樣的大型科技公司股票。

Ives 指出，蘋果的服務部門是公司潛力無窮的業務，不過最近投資人將把目光轉移至 5G 版 iPhone 12，屆時 iPhone 使用者積壓已久的換手機需求，將在今年 10 月底正式宣洩。

他估計，全球約有 3.5 億支 iPhone 需要進行升級汰換，並指出蘋果已準備好利用這一動能推升股價，Ives 更表示，AirPods 的銷售額今年有望達到 8500 萬，而去年則為 6500 萬。

此外，微軟也是 Ives 最中意的雲端股，因為該公司顯然該成為遠端工作趨勢的主要受惠者。

越來越多企業透過雲端業務來完成工作，不再需要員工在辦公室集合。各公司的 CTO 正被迫面對這一工作型態的轉變，估計此趨勢能夠讓雲端發展加快大約一年。

Ives 更強調，由於微軟雲端業務 Azure 已經縮小與亞馬遜 Amazon Web Services 的差距，加強鞏固 Azure 的市場優勢，有利於微軟受益。