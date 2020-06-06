蘋果飆至歷史新高 完全收復新冠疫情失地

非農就業報告超乎預期之好，激勵週五 (5 日) 美股全面大漲，蘋果完全收復新冠疫情失地，一舉衝上歷史新高，亦推助科技為主的那斯達克指數躍至盤中歷史新高，亦創下收盤歷史次高紀錄。

美國勞工部週五 (5 日) 公布最新就業數據，美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升，新增 250.9 萬人，失業率也自 4 月前的 14.7 % 降至 13.3%。

蘋果 (AAPL-US) 週五股價一飛衝天，漲逾 2.85% 至每股 331.50 美元，市值達 1.44 兆美元，穩坐市值王寶座。

蘋果股價再刷歷史新高 (圖片：investing)

由於美國各州逐步復工且消費者支出繼續反彈，華爾街一些分析師對蘋果防禦新冠危機的能力感到樂觀，看好蘋果未來的發展前景。

瑞士信貸週五蘋果的目標價從 260 美元上調至 295 美元，主因是 5 月份 Apple Store 的發展勢頭強勁。

瑞士信貸援引 Sensor Tower 數據稱，儘管起步緩慢，但受惠疫情引發網購熱潮，居家防疫正在轉化為 App Store 的快速營收成長，該營收在 5 月份年增 39%。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週四發布一份分析報告中寫道：「蘋果代表著接下來 5G 技術的最佳表現。」

Daniel Ives 稱：「現有約 3.5 億部 iPhone 處於升級 (換機) 機會之窗，我們相信蘋果出現獨特的機遇來掌握這個延遲的 5G 超級週期，新機 iPhone 12 推動的主要 5G 週期即將到來。」