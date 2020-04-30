【財經M平方】美國Q1 GDP大幅衰退 聯準會承諾持續釋放流動性

台灣時間 4 / 29（四）凌晨 2:00 聯準會舉行利率決議，這是今年疫情爆發以來，聯準會進行一連串緊急降息、購債以及流動性措施後，首次正式會議，備受市場關注，M 平方以三大重點解析：

一、聲明稿無宣布其他措施，釋放寬鬆直到好轉的訊號

行動承諾：

聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

經濟：

美國以及全球保護公眾健康而採取的減災措施，正在引起經濟活動的急劇減少和失業的大幅增加。而需求疲軟和油價大幅下跌，抑制了通膨，同時國內外經濟活動的中斷，也嚴重影響了金融狀況，並損害了美國家庭和企業的信貸市場流動性。公共衛生危機的持續，將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通膨，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。

利率：

鑑於這些事態發展，委員會決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在 0～0.25%，直到有信心，經濟會度過危機，並有望實現其最大的就業和價格穩定的目標。

購債及公開市場操作：

聯準會為了支持家庭和企業信貸流動性，將繼續購買一定數量的美債，房屋抵押貸款以及商業不動產抵押貸款，支持信貸市場平穩運作的同時，也促進貨幣政策有效地傳遞到更廣泛的金融環境中。此外，公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作。

MM 研究員：

本次利率會議無宣布其他額外措施，符合預期。聲明稿強調將持續購債並支持企業流動性。對於經濟敘述的措辭不如過往精確，一部分反映肺炎給經濟帶來的高度不確定性外，我們認為聯準會希望藉由對經濟前景保守，並承諾寬鬆至經濟度過危機，這種較為模糊的條件式前瞻指引訊號，保留手中銀彈的同時，又給予市場持續寬鬆的期待。

二、記者會重點摘要

寬鬆貨幣政策及財政政策看法： Powell 表示信貸市場的流動性，影響著家庭支出、企業投資以及就業機會與收入，因此支持信貸對於減輕經濟損害和奠定復甦基礎至關重要。不過強調聯準會只能向有償債能力的實體提供資金，在目前情況下，需要財政政策對民眾、企業進行直接支援，以限制疫情衝擊對於美國長期經濟的損害。而當肺炎疫情受到控制、企業重新營業、民眾返回工作崗位後，聯準會仍會繼續使用貨幣政策工具，確保復甦盡可能的強勁。

經濟前景： Powell 認為經濟數據正在追趕目前的現況，接下來將看到兩位數的失業率以及驟降的家庭支出，美國 Q2 經濟或將陷入前所未有的衰退，Q3 有機會受惠於民眾恢復消費而開始復甦，但仍有高度不確定性。

維持低率期間：聯準會將會繼續維持低率，直到確認美國經濟克服疫情的衝擊。另外，Powell 回答記者問題時表示在疫苗、有效藥物尚未問世前，尚不會將疫苗設為貨幣政策轉向目標。

新的貨幣政策工具尚在評估： Powell 回答記者問題，表示企業債購買最終技術細節將出爐，而 Main Street（展延＆新增）由於涉及的貸款類型較廣，將會先增加產業以及借貸類型，並盡快完成這第一部分，但最終的推出仍需要時間。

三、聯準會寬鬆貨幣政策追蹤

3 月份以來，聯準會除了正式開啟 QE 外，也針對不同市場，釋出多項挹注流動性的融通措施。M 平方根據聯準會資產負債表，整理目前貨幣政策實施概況：

無限量購債（QE），宣布至今總計購買高達 1.457 兆 不同期限美債 ，美債持有規模達 3.9 兆。

窗口貼現（主要融通），目前使用約 300 億

一級交易商信貸措施（PDCF），目前使用約 315 億

貨幣市場基金流動性措施（MMLF），目前使用約 488 億

薪資保護計畫融通措施（PPPLF），目前使用約 80 億

商業票據融資措施（CPFF），目前使用約 27.3 億。

整體來看，危機爆發以來，聯準會推出的融通措施，陸續開始發力。而美債的大量購買更是推升 Fed 資產負債表 總規模飆升 60% 至 6.6 兆水準（原 4.1 兆），給予市場流動性強力支撐，未來隨著其他措施的細節出爐，也將正式開始實施，如本次 Powell 於記者會提到的 Main Street 貸款工具將於近期公布，聯準會的寬鬆效益將逐漸顯現。

2020 年聯準會資產負債表將達到多少規模？美國 Q2、Q3 經濟會是如何 ? 更多完整內容都收錄在 財經 M 平方 網站上！

【延伸閱讀】

三大階段、三大落底訊號，帶你掌握新冠肺炎對 2020 行情的影響！

【肺炎疫情】兩項落底訊號更新，最壞的狀況過了嗎？

【歐美解封】川普公布「重啟美國」三階段！一張圖掌握經濟重啟時刻！