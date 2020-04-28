薪水不高的人如何創造被動收入？ 用4觀念養大第一桶金

靠勞力賺錢，很辛苦；靠錢幫自己賺錢，很輕鬆。但是，薪水不多的小資男女，如何為自己打造被動收入？首先，你一定要建立 4 觀念，先搶下第一桶金 300 萬元！

撰文：李美虹

即將大學畢業的 Carol，在她 2 歲時，媽媽用自己的名字幫她買了一張 100 萬元的儲蓄險，所以 Carol 一畢業就有 100 萬元的滿期金可領。前些日子，Carol 陪著媽媽去參加聚會，席間聊到年輕人現在起薪不高的職場現象，Carol 就問在場的長輩們，有沒有什麼方式可以讓這筆 100 萬元的儲蓄險滿期金，幫她「用錢賺錢」，增加她的月收入？

100 萬元，對很多社會新鮮人來說，是一筆很大的金額。如果月薪是 25K，等於要不吃不喝 40 個月（3 年 4 個月），才能存到 100 萬元。而 Carol 何其幸運，在媽媽的幫助下，大學一畢業就有第一桶金 100 萬元，如果好好運用，加上未來工作收入的投入，Carol 想要打造一份跟薪水差不多的「被動收入」，是可期待之事。

什麼是被動收入？就是靠投資理財打造分身，這個分身必須會賺錢，當自己努力工作時，這個分身也會努力幹活。

努力工作、先苦後甜

養大第一桶金到 300 萬元

席間一位擔任理財規劃師的林小姐跟 Carol 分享，未來她這筆 100 萬元，再加上工作收入，如能累積到 300 萬元，這筆錢就可以每週 7 天、每天 24 小時賺錢養她，以 8% 的投資報酬來試算，每月能增加 2 萬元收入（300 萬 ×8%÷12＝2 萬元），幾乎等於多了一份社會新鮮人的月薪。

聽起來似乎是不錯的主意，但 Carol 現在手上只有 100 萬元，不足的 200 萬元容易存嗎？對月薪只有 25K 的年輕人來說，要存 200 萬元當然並非容易的事。但是，原本那筆 100 萬元已經可以先幫 Carol 開始賺錢，如果一樣是 8% 的年報酬率，一年就有 8 萬元的投資收入，每個月相當於幫自己加薪 6,666 元。

Carol 如果能把這筆投資收入連同部分薪水一起再投入，每月以總共 2 萬元定期定額存股或買基金，假設以 8% 年報酬率計算，大概 6.5 年的時間就能達成 300 萬元的目標。就算投資在 5% 年報酬率的標的上，7 年也能達標。

只是，如果 Carol 的薪水只有 25K，就算有投資收入 6 千多元，要她每月拿出 2 萬元來投資，等於生活費只剩下 1 萬 1 千多元，稍嫌吃緊點。所以，財務規劃師給 Carol 兩種建議方式：一是咬緊牙關，無論如何每個月都要湊足 2 萬元投資，薪水雖然只剩 1 萬多元，但因為住家裡、吃家裡，生活花不了什麼錢，只要降低物欲，1 萬元還是很好用。

第二種方式是降低每月的投資金額，例如只投資 1 萬 5 千元，以 8% 投報率計算，約 8 年時間可存到 200 萬元；若是 5% 投報率，則延長為 8.8 年。

8.8 年會不會太久啊？很多人會發出這樣的疑問。但只要存到 300 萬元，這個「分身」不僅不吃、不喝、不交男女朋友，而且我們活多久，它就養我們多久。請自問：花 8.8 年存到能養自己 50 年的分身，值不值得？如果值得，而你也希望有這個「分身」，就要想盡辦法來達成，況且只要認真工作，薪水就有機會增加，8.8 年或許就能縮短為 7 年、6 年，甚至 5 年，這是「先苦後甜」的概念。

建立 4 觀念

穩健打造被動收入

所以，年輕人想要擁有「被動收入」，就要先建立以下 4 個觀念。

觀念 1 堅定信念

設定想到達成的目標金額後，務必堅持下去，努力增加收入、存錢和投資。

觀念 2 全力找錢

存錢過程中，要發揮火力，全力找錢，例如在工作上努力爭取加薪或兼差，賺取額外的收入。

觀念 3 紀律投資

以穩定的複利成長為目標，不炒短線，追求穩健的獲利。

觀念 4 資產配置

利用股票與公債進行資產配置，並且每年進行微調，以有效降低股市短期波動的不穩定。

最後理財規劃師建議 Carol，如果缺乏投資經驗，可以選擇股票 ETF 搭配債券 ETF，按照年齡來配置股票與債券的比例。

以 Carol 為例，今年才 23 歲，以常用的股債配置比例公式，以 100 減年齡計算，100－23＝77，換言之，Carol 可以用資金的 77% 買進股票 ETF，23% 買進債券 ETF，資金則可採分批或定期定額買進。這樣做，不僅省掉選股與擇時的麻煩，也能達到攻守兼備的效果。而隨著 Carol 年紀漸長，股債配置可隨著年齡適時調整，逐年減少股票 ETF、增加債券 ETF 的比例。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 5 月號第 152 期