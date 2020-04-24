【財經M平方】川普公布「重啟美國」三階段 一張圖掌握經濟重啟時刻

4/20（一）NYMEX 交易所輕原油跌至負值，更導致 5 月現金結算小原油結算在 -37.63，見證歷史事件的同時，也透露著全球需求在歐美強力減災的禁令下幾乎消失殆盡，歐美何時解封成為全球投資股市、原物料商品投資人的關注重點。川普更在 4/17 公布「重啟美國」(Opening Up America Again) 三階段，事情有那麼簡單嗎？要達到哪些條件才可能解封？

一、川普公布「重啟美國」三階段計畫，第三階段將幾近完全重啟經濟

4/16（四）美國總統川普正式公布「重啟美國」(Opening Up America Again) 三階段指南，以儘速給予美國各州逐步開放的方向進行指引，並將由各州州長參考後，針對各州面臨的狀況實施。

三階段重啟計畫的前提，就是每進入到一個階段皆須滿足三大先決條件：疑似病例下降、確診病例 下降、醫療資源緊張情形消除，而三大條件各自有更細部的規定。另外若病情出現反彈的情形，各州應停止進入下一階段的開放動作，甚至重新實施部分限制措施，避免疫情再度擴大。

『從三項主要條件中也可以發現，最關鍵的仍為主要條件二的 新增確診病例 下降。只要未來美國境內新增確診數趨勢性下滑，不但主要條件一、三高機率連帶達成，同時也確保解封可以順利進行。』

經濟重啟的三階段指南方面，採緩步開放的方式進行，M 平方統整如下：

『從三階段指南中，可以發現第三階段的解封幾近重啟經濟活動，但配合每一階段解封前提都需要 14 天觀察期，最快的狀況需要至少一個半月（42 天）才可達到第三階段。假設現在 新增確診病例 便開始向下，最快也要 6 月才能重啟。（目前新增確診人數仍位於 2.5～3 萬的高峰，密切觀察。）』

二、美國實體經濟重啟觀察重點：東、中、西部大聯盟

了解川普公布的「重啟美國」三階段計畫後，我們知道各州開放權限將落於州長手中，所以 M 平方整理了各州及地方政府目前民眾外出限制令 (stay-at-home order) 的期限，可以發現多數中部州初步

都訂在希望可以 4/30 解封，但一樣，仍需要搭配新增確診能夠趨勢放緩 14 天，否則就會延長。

『但總的來說，我們更關心的是：美國疫情重災區何時復工？目前的重災區主要是西岸和東岸地區，不像中部州可能在四月底開始推進解封，重災區擔憂第二波疫情衝擊，又多為民主黨主政，接著這些地區的解封進程會怎麼推進，是 M 平方最關注的。』

M 平方用哪張圖表判斷美國解封進程？重災區如何解封？歐洲又能如何作為美國的借鏡呢？

想看更多內容，都收錄在財經 M 平方網站上！

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