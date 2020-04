【財經M平方】就業市場首度衰退 掌握美國4月行情三大重點

本文重點:

非農月減 70.1 萬、失業率 攀升至 4.4% (前值 3.8%),顯示肺炎疫情正重創美國就業市場。而三大觀察重點:非農調查期間早於減災措施、兩周內 初領失業救濟金人數 近千萬、CARES Act 財政政策給予高額聯邦補貼,透露美國就業市場最壞狀況高機率仍未完全反應出來。

截至 4 / 5 (日) 美國肺炎 累計確診數 突破 33 萬,4 / 4 (六) 新增確診人數 33767 人、新增死亡人數 1352 人,創下美國單日新增確診及死亡數最大增幅,顯示疫情仍處在爆發期,目前美國 檢驗數量 達到 13.8 萬 / 日後,市場普遍預估 4 月中旬後將是新增死亡、死亡率的峰值,也是美國疫情能否控制住的第一個重點觀察時點。

3 月份北美企業信用評等遭受大幅降評,S&P 全球評級公司 3 月下調高達 455 家企業,其中市場最擔憂的是企業債自投資級,下調至垃圾債的墮落天使 (Falling Angels) 現象,使得大型基金大幅撤出,造成企業融資困難,並衍生出企業債市場流動性問題,而目前預期降評企業仍將隨疫情擴大持續增加,短期重點觀察時刻同樣是 4 月中旬後的財報周。

4 / 3 (五) 美國公布 3 月非農就業數據,新增就業 月減 70.1 萬 (前值 +27.5 萬) ,除創下 2010 / 9 以來首度衰退外,更是歷史上僅次於 2008 金融危機的月減幅度,失業率也大幅上升至 4.4% ( 前值 3.8% ),而 M 平方最為關注的 非農年變動 跌落至 150.4 萬,低於美國景氣榮枯分水嶺 200 萬水準。究竟 M 平方如何解讀這次非農數據,最壞的狀況來了嗎?而未來美股行情需要關注的重點為何?我們整理三大重點如下:

一、肺炎疫情肆虐,美國就業市場最壞狀況尚未來到

2020 / 3 非農就業月減 70.1 萬 (前值 +27.5 萬) 中,高達三分之二來自休閒娛樂 ( 月減 45.9 萬 ),同時家庭調查顯示近五周失業人數增加 150 萬,顯示肺炎疫情短期已重創美國就業市場,並導致失業率上揚至 4.4% ( 前值 3.8% )、勞動參與率下滑至 62.7% ( 前值 63.4% ),而唯一持穩的薪資年增 3.1% ( 前值 2.96% ),雖優於預期的 3%,但恐有高估疑慮,因為本次疫情首當其衝的為餐飲、旅遊等薪水較低的服務業。

不過 M 平方認為目前數據僅反應部分疫情衝擊,高機率仍未完全反映最壞狀況,我們列出三點說明如下:

1)減災措施集中在非農數據調查期間後,恐低估疫情衝擊:

由於川普 3 / 13 (五) 當周才正式宣布美國進入緊急狀態,而各州停課、禁止餐廳、商店營業以及限制民眾外出等減災措施,大部分都在此之後才執行,因此不論是計算每月 12 日獲得薪資的企業 ( 非農 ) 調查,或是 3 / 8 ~ 14 當周的家庭調查均會對於 3 月中旬後逐漸加大的減災措施有所低估。

勞動部原文:It is important to keep in mind that the March survey reference periods for both surveys predated many coronavirus-related business and school closures in the second half of the month.

2)連續兩周初領失業救濟金人數累計近千萬,顯示失業人數不僅於此:

觀察近兩周 (3 / 21、3 / 28) 初次申請失業救濟金 人數分別為 330.7 萬、664.8 萬人,累計高達 995.5 萬於 3 月底首次申請失業金,因此未來高機率見到更多的失業者被計入非農數據。

3)川普 2.2 兆財政政策 (CARES Act) ,給予高額聯邦補貼,大幅增加失業誘因:

不過我們也發現,大量失業者爆出的原因,有一部分來自川普推出的新冠肺炎援助、救濟與經濟安全法案 (CARES Act) ,其擴大了失業救濟金請領資格,納入原先不能領取的自雇者、獨立承包商。其中自雇者佔比高達美國總就業人口 10%、逾 1500 萬人 ( 其中有約 650 萬的自雇者算在非農的 incorporated self employed 分項中,其餘 900 萬並無計入 ) 。另外,CARES Act 還給予失業者額外的聯邦補貼 600 美元 / 週 ( 原先只能領取各州失業金救濟,而每州上限不同 ),這將使得中低收入者有更高的意願去領取失業金,大幅增加其失業誘因,而截至 3 月底僅重災區紐約州最早開放聯邦補貼 600 美元 / 週的申請,未來隨著各州資金到位,預計將有更多人進行申請。

美國 3 月中旬開始才加強減災措施,顯示疫情對於美國就業市場的負面衝擊尚未完全反應,未來將看見失業人潮大量湧出。 但我們發現幾個有趣的點,首先,原先未繳納州稅的自雇者將全數湧出申請失業救濟金;再者,非農就業減少的主要以休閒娛樂、旅遊為主,尚未擴散至其他行業,亦給市場只要疫情止穩即會恢復的想像。我們建議持續關注上述兩項就業數字,包含 申請失業金人數 回落,與 非農就業細分產業 ,掌握就業最壞時刻。

二、美國本土新增確診量、死亡率高峰是行情與基本面落底關鍵

截至 4 / 5 (日) 美國肺炎 累計確診數 突破 33 萬,累積死亡人數 9798 人,而 4 / 4 (六) 新增確診人數 33767 人、死亡人數 1352 人,創下美國單日新增確診及死亡數最大增幅,顯示疫情仍處在爆發期。而美國政府對於疫情處理態度已轉為非常重視,除了全美都自 3 月中旬陸續宣告緊急狀態外,4 / 6 ( 一 ) 白宮記者會川普正式宣布全美各州都被批准為重大災區 ( major disaster ),可獲得聯邦的所有救濟措施。

而總統川普也於 3 / 30、 4 / 3 召開白宮記者會,發言重點如下:

1)正式延長建議民眾遵循疾病管制與預防中心 (CDC) 指引至 4 / 30 2)表示 4 / 12 這周將高機率見到死亡率飆升,不再堅持復活節前後快速復工言論,並稱 6 月後才會見到經濟活動復甦 3)建議民眾公共場合配戴口罩,但強調這是自願性的防疫。

目前美國檢驗數量達到 13.8 萬 / 日後,總檢測人數來到 167 萬人,確診比例約為 2 成,而檢測速度也逐漸接近白宮每月 500 萬檢測量的目標,市場普遍預估 4 月中旬後將是新增死亡人數、死亡率的峰值,也將是美國疫情能否控制住的第一個重點觀察時點。而根據白宮記者會資訊,美國政府預估 4 / 12 當周會見到新增死亡人數高峰,並在 4 月中旬後死亡率出現下降,將是關注疫情發展是否在市場預期內的重點觀察時刻。

三、美元循環第三階段,Q2 流動性問題的觀察重點

M 平方不斷強調行情=資金+心理,接下來四月行情和流動性該如何觀察?更多完整分析都在財經 M 平方網站上!

