疏緩美元短缺壓力 IMF計劃提供美元短期貸款

據《彭博》報導，為了疏緩市場上美元流動性緊縮的壓力，國際貨幣基金 (IMF) 主席喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 計劃提供美元短期貸款，協助各國應對美元短缺的問題。

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球經濟面臨衰退的危機，目前已有超過 90 個國家向 IMF 尋求協助。IMF 主席喬治艾娃於上週五 (3 日) 表示，疫情對於全球經濟所造成的損害，遠較金融海嘯時期更為嚴重。

肺炎疫情於全球各地持續蔓延，造成市場不安情緒升溫，且提升投資人對於避險性資產的需求，促使大量資金湧入美元，並導致美元短缺現象加劇。

美元短缺將讓新興市場成為重災區，由於美元利率的下降，促使新興市場的借款人大量發行美元計價債券，但近期美元流動性緊縮導致這些發行人的還款壓力上升，隨著疫情讓世界各國經濟停擺，也造成新興市場國家的出口萎縮，促使經濟受到重創。

喬治艾娃表示，將會在接下來幾天，評估美元短期貸款的潛在對象，且會將目標放在具有強健的總經基本面，並面臨短期流動性壓力的國家。

她指出，印尼為新興市場各國之中，急迫需要 IMF 出手疏解流動性問題的國家之一。

為了支撐市場上美元的供給，美國聯準會已擴大短期美元貸款的適用國家，亦針對發行美元計價債券的國家提供協助，預期 IMF 所實施的措施，將可進一步疏緩美元流動性緊縮的問題。

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