無視肺炎疫情 Q1外資狂加中國公債600億人民幣

中國今年 1 月武漢肺炎爆發，且全球金融市場在 3 月份出現大幅震盪，但外資在第一季對於中國債券的偏好並未受到影響。中國人行公布數據顯示，第一季銀行間債券市場新增境外法人機構 26 家，外資加碼金額約人民幣 600 億元。

中國人行公布的數據顯示，第一季銀行間債券市場新增境外法人機構 26 家，外資買超金額達人民幣 597 億元。截至 3 月底，共有 822 家外資進入銀行間債券市場，持有中國債券規模達人民幣 2.26 兆元。

另外，根據中國中央結算公司公布債券託管數據顯示，截至 3 月底，該機構為境外法人託管債券面額達人民幣 1.9578 兆元，比去年同期增加 4426 億元，年增 29%。以季度來看，今年第一季增加人民幣 808 億元，而去年同期只增加人民幣 83 億元。

值得一提的是，3 月份則因武漢肺炎疫情在歐美快速擴散，引發全球金融大幅震盪，甚至一度出現風險性與避險性資產均被拋售的罕見情況，資金湧入美元避險。但總體來看，3 月份外資加碼中國債券的趨勢仍未反轉，以中國中央結算公司數據顯示，3 月該機構為外資託管債券面額比 2 月份成長人民幣 62.15 億元。

截至目前，全球三大債券指數中，中國債券已被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數 (BGAI) 和摩根大通新興市場政府債券指數 (GBI-EM)，只剩富時羅素全球政府債券指數 ( WGBI) 還在評估是否要將中國債券納入。

近期，富時羅素更新市場納入觀察名單，中國繼續保留在 LEVEL 1，並持續觀察以決定是否提升至 LEVEL 2。而富時羅素下一次調整的審查在 9 月份，到時將公布中國債券是否被納入 WGBI。

值得留意的是，富時羅素已表達認同中國相關部門所推出的一系列改善措施，包括投資人最多可與三家銀行交易外匯、可選擇更長的結算週期、擴大在公債期貨市場中的參與度、處理錯誤交易更具靈活度，及中國財政部將增加發行公債量以改善二級市場流動性等，這些均意味著中國債券市場納入 WGBI 的機率上升。

分析師表示，以長期而言，中美利差是驅使外資投資中國公債的核心，例如 2013 年 7 月～2014 年 2 月中美十年期公債利差自 1.06% 上升至 1.76%，外資加碼規模自人民幣 295 億元上升至人民幣 627 億元；而利差大幅縮減時期，外資加碼中國公債金額減少，甚至出現減碼，如 2015 年 1 月～2015 年 6 月，中美利差自 1.67% 下跌至 1.24%，外資加碼規模也自人民幣 414 億元下滑至人民幣 30 億元。