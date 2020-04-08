【財經M平方】川普放話每日千萬桶減產 OPEC、G20減產會議前瞻全解析

本文重點：

2020 / 4 / 1 IEA 大幅度下修全球用油需求，主要受到歐美減災強力執行，消費很難像過往對低油價做出即時反應，預計 Q2 全球用油需求將下降達 1,500 ~ 2,000 萬桶 / 日。

2020 / 3 / 6 沙特開啟原油價格戰，配合疫情影響全球需求前景，油價重挫一步到位，使得三大產油國 - 美國、沙特、俄羅斯均面臨金融、財政壓力，因此快速重啟協商、期望達成協議。

M 平方整理三大原油減產情境，1,000 萬桶 / 日減產情境需仰賴美國加入，此情境將能有效降低供給剩餘，也能緩解美國金融市場壓力（ 關鍵圖表：信用風險利差 ），將是除了疫情發展外，行情能否延續關鍵之一!

2020 / 3 月底以來，Brent、WTI 油價 自暴跌後的低檔一度強勢反彈，如同 M 平方 4 月月報所述：「借鑑 2014 年 OPEC 國家開啟價格戰對抗美國頁岩油時期，WTI 油價耗時約 1 年半才跌破 30 美元 / 桶。本次價格直接跌破，即便沙特、俄羅斯能夠承受 20 ~ 25 美元 / 桶的油價，但也須承受巨大的財政、經濟壓力」。而除了沙、俄兩國外，美國面臨油價重挫帶來的金融市場壓力、中東多數產油國家經濟更是高度仰賴能源出口，窘迫狀況甚至難以再度加大產量。這也是為何我們認為各國需要快速重啟談判原因。（更多詳見 M 平方 4 月月報）

根據目前最新消息，OPEC 將於 4 / 9 (四) 開啟緊急會議、4 / 10 ( 五 ) G20 也會召開能源部長會議，而川普更開出高達 1,000 ~ 1,500 萬桶 / 日的產量縮減情境，究竟如此高額的減產是否合理？本次 OPEC 、G20 減產協商如何解析 ？就讓 M 平方以三大重點分析如下 ：

一、全球需求預測急轉直下，1,000 萬桶 / 日減產量的來龍去脈

2020 / 4 / 1 (三) 根據路透社報導，IEA 評估全球 4 月用油需求同比將下降 2,000 萬桶 / 日，即便美、俄、沙協商成功減產 1,000 萬桶 / 日，全球仍將有供給過剩達 1,000 萬桶 / 日以上。主要原因來自全球有 30 億人受到減災措施限制活動，尤其目前重災區歐美更是延長減災措施到至少 4 月底，導致全球消費最大動能歐美消費者，難以像過往對於低油價做出即時增加消費反應。

M 平方認為 IEA 全球需求的下調幅度尚屬合理，因為多數機構如 EIA、OPEC 等，先前預估多是在 2 月中旬~ 3 月初期間完成，當時歐、美也都還未開始重視疫情，直到 3 月中後，才一連串的推出強力減災措施。

而隨著歐、美地區的經濟活動放緩，我們可以觀察到美國 EIA 原油庫存 (周變動) ( 3 / 27 ) 爆增 1,383.3 萬桶，同時全球儲油空間也快速的減少，根據 IHS Markit 報導沙特增產後，國內儲油空間僅能再存 18 天產量、俄羅斯剩 8 天、美國剩 35 天，而全球陸上儲油也僅剩 50 天，導致近期大型原油運輸船 ( VLCC ) 1 年期租賃價格自 33,500 美元 / PDPR 暴漲至 80,000 美元 / PDPR ，而船費在疫情爆發期間逆勢大漲，透露全球需求量確實正在急遽下降，並反映在全球儲油空間緊缺上。目前歐美減災措施至少延長到 4 月底，成為本次減產協議為何勢在必行的主因，同時也是市場減產量預估高達 1,000 ~ 1,500 萬桶 / 日的原因。

二、川普補充戰略原油儲備計劃 (SPR) 受阻，轉而積極介入沙、俄爭端

3 / 6 (五) 因俄羅斯不願配合 OPEC+ 減產，原油價格戰正式揭開，使油價一度重挫至 20 美元 / 桶以下，但 4 / 2 ( 四 ) 、4 / 3 ( 五 ) 美國、俄羅斯、沙特連番表態再度使油價一度上攻至 29 美元 / 桶的價位，M 平方整理 3 月重要油市相關事件及看法如下 ：

- 川普率先計劃增加戰略石油儲備 (SPR) ，然相關預算遭到排除

川普在油價崩跌後，於 3 / 13 (五) 指示美國能源部購買總量 7,700 萬桶的戰略儲備原油以支持國內油企，計劃將原先已持有 6.35 億桶的戰略原油儲備 ( SPR ) 一次補到 7.135 億桶的滿水位。而能源部也在 3 / 19 ( 四 ) 正式公布首批計劃購買 3,300 萬桶的招標文件，其 30 億美元的相關預算規劃在 2 兆美元經濟刺激方案中。但最終 30 億美元的預算遭到 2 兆經濟刺激方案排除，能源部僅能暫時中止補充戰略儲備 ( SPR ) 的計畫。

- 川普積極介入沙俄爭端，同時與雙方進行通話並釋放眾多原油利多消息

在補充戰略儲備計劃受阻後，川普開始明確介入沙俄間的爭端，並在 3 / 30 (一) 先與俄羅斯總統普丁對談，最終對外表示對穩定油市的重要性達成共識，4 / 2 ( 三 ) 則再宣布也和沙特王儲沙爾曼已進行通話，表示沙、俄將達成新的減產協議，減產規模可望達到 1,000 ~ 1,500 萬桶，但俄國總統普丁強調達成每日減產 1,000 萬桶的前提為各產油 ( 尤其美國 ) 一同加入減產行列。

最終 OPEC+ 宣布將於 4 / 9 (四) 召開緊急會議，並隨後在預定 4 / 10 ( 五 ) 舉行的 G20 能源部長會議與主要產油國進行最後談判，最終才會針對減產與否、甚至進一步的減產規模達成共識。

三、減產會議三大情境一次看，減產基準成重要關鍵！

總結近期事件，我們認為沙特、俄羅斯是否減產的關鍵全繫於美國是否加入減產。雖然不能排除美國使用激進手段，如川普提到的課稅或是此前國會討論的反 OPEC 法案，但在肺炎疫情已經重挫實體經濟及金融市場下，極端反制的機率仍然較低。

而根據 4 / 3 (五) 德州鐵路委員會 Ryan Sitton ( 西頓 ) 的發言，除了傳達 4 月原油每日需求可能下滑 2,000 萬桶 / 日的擔憂外，也已經計畫在 4 / 14 ( 二 ) 、4 / 21 ( 二 ) 分別針對德州原油產量的減產規模和分配進行討論、投票，同時西頓也表示與俄國能源部長 ( Alexander Novak ) 進行過對話，其再次強調美國加入減產行列對於減產協議達成的重要性，並透露減產可能情境 ：三大產油國 - 美國、俄羅斯、沙特各減產 200 萬桶 / 日，其他產油國總共減產 400 萬桶 / 日，總減產規模達 1,000 萬桶 / 日。

註 ：德州目前掌控美國原油產量高達 4 成，且對於該地區分配減產有一定行政權力

另外，減產的適用基準也是本次的關鍵之一，目前傳出俄羅斯傾向用第一季的平均產量作為基準，沙特則是傾向以 4 月份的產量作為基準，這部分也衍伸出不同的情境。

M 平方根據 OPEC 月報 2020Q2 原油需求為 9,820 萬桶 / 日，並扣除 2,000 萬桶的需求 (共 7,820 萬桶) ，結合以上資訊，整理出三大情境，而此三大情境雖都有產生超額供給，但規模上卻有顯著的差別 ：

情境一、各國未達成減產共識，協議破局

結合沙特、俄羅斯的預定增產量，和 OPEC+ 其他成員國在 3 / 31 (二) 減產協議到期後所增產的規模，原油產量將達 1.037 億桶 / 日，遠遠超過需求的 7,820 萬桶 / 日，超額供給多達 2,380 萬桶 / 日，將對油價造成巨大壓力，預期油價將持續低迷。

註 : 3 月 OPEC 月報公布 3 月原油產量為 9,980 萬桶 / 日，而未達協議的狀況下，沙特、俄羅斯、其他產油國預計最多約增加 390 萬桶 / 日，故預估此情境的原油產量達 1.037 億桶 / 日。

情境二與情境三減產規模皆達 1,000 萬桶，但分別以 4 月產量與 Q1 平均產量作為減產基準...... (完整內容都收錄在財經 M 平方網站上)

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