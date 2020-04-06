盟友翻臉 龍邦強勢買股搶泰山

成立 70 年的老牌食品廠泰山，再爆經營權之爭，上週泰山第一大股東龍邦突然公告，將砸 6 億元買進泰山股票，準備將持股拉高至 30％以上，引發外界關注。

本刊調查，龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮因不滿泰山經營績效，決定拉攏泰山公司派之外的詹家成員，在今年 5 月股東會提案全面改選董監事，並換下現任董座，一舉拿下經營權。眼見昔日盟友翻臉，以泰山董事長詹逸宏、總經理詹景超為首的公司派，已嚴陣以待、力抗到底。

上週三（3 月 25 日），上市公司龍邦發布重大訊息，決議再砸 6 億元買進 3.1 萬張泰山股票，加計子公司保勝投資在內，預計持股比例將達 3 成以上。由於龍邦是泰山的第一大股東，增持股權消息一出，立刻引發各界關注。

爭經營權 發動改選

成立超過 30 年的龍邦集團，由房地產開發起家，近年轉型為控股公司，旗下投資營造、金融、生醫等產業，由於手上滿是現金，過去在台新金、農林、大同的經營權之爭中，都曾見過龍邦參與，2018 年在友人介紹下，龍邦也大買泰山股票，成為公司派當時抵禦市場派保力達的重要盟友。

龍邦看好泰山販售沙拉油等民生品，轉投資的全家便利商店也獲利亮眼，因此不斷增加持股。

隨著經營權落幕，龍邦卻持續增加泰山持股，雖然龍邦高層多次對外強調，買進泰山只是純投資，並表態不會介入經營權。但此次大動作買進泰山股票，顯然關係生變。

本刊調查，雖距離泰山全面董監改選還有一年多的時間，但龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮已決定出手爭奪經營權，將在今年 5 月 21 日股東會提出 2 大議案，要解任詹逸宏董事與董事長職務，並全面進行董監改選。

拉攏盟友 增加贏面

本刊獨家取得龍邦提案資料，第一案就是要解任泰山董事伸揚投資法人代表詹逸宏（現任泰山董事長）董事暨董事長職務。原來，龍邦發現詹逸宏同時擔任泰山轉投資的中聯油脂董座，去年底中聯油脂打算進行私募增資，泰山派任的董事代表未依《公司法》合法決議通過，就擅自同意中聯油脂的私募案，有損及泰山公司利益之嫌，除要求解任詹逸宏職務外，也要他在股東會向股東交代相關細節。「站在股東的立場，應該要看顧泰山利益，怎麼隨便就同意參與私募。」知情人士忿忿不平地說。

龍邦提案解任泰山董事長的董事身分，讓詹逸宏陷入董座不保的危機。

第二案則是由龍邦子公司保勝投資提出，將對泰山董事會進行全面改選。雖然董事任期仍有 1 年多，但龍邦認為，股東結構已大幅改變，可以透過今年股東會提案全面改選。「龍邦確實有心要進入董事會，以目前持股比例來看，在不徵求委託書的情況下，龍邦至少可以拿到一席董事與一席獨立董事。」知情人士觀察。

龍邦幕後老闆朱國榮為了拿下經營權，拉攏泰山公司派以外的詹家成員。（聯合知識庫）

為爭奪泰山經營權，朱國榮還派人積極拉攏泰山公司派以外的詹家成員，包括前董事長詹岳霖、前副董事長詹晋嘉等人加入陣營。據了解，目前詹岳霖一派約有泰山 10％股權，以詹晋嘉為首的一派持有 5 至 6％，加計龍邦手上已有的持股，及未來打算買進的股權，三方勢力共約 47％股權，絕對有機會拿下經營權。消息人士還透露：「不排除找持股超過 10％的保力達合作！」

詹逸宏小檔案

年齡 53 歲

現職 泰山董事長

經歷 泰山董事

朱國榮小檔案

年齡 97 歲

現職 國寶集團總裁

經歷 《新新聞》雜誌社長

雙方交鋒 預備反制

本刊致電、傳訊息給詹岳霖詢問相關情事，至截稿前均未獲得回應，不過知情人士指出：「Ken（詹岳霖）這幾年的立場就是保持中立，對於跟龍邦合作的事情沒有意願。」至於詹晋嘉則對本刊表示：「不想再捲入風波。」

為何盟友一夕間會變成敵人？原來已是泰山第一大股東的龍邦，除了不滿經營團隊績效外，更不滿現任董座對大股東不聞不問的態度。「有錢應該要大家賺，該配的股利就要配，不相信公司只賺檯面上這些錢！此外，大股東也沒有受到尊重，如果是我，早就去拜會大股東、報告一下經營方針。」知情人士對本刊說。

龍邦強勢買股牽動經營權變化，讓詹逸宏（左）、詹景超（右）繃緊神經。

另一方面，朱國榮先前遭爆涉嫌炒股，在官司未定讞之際，又加碼買進泰山持股，卻遭檢舉把買進的泰山股票向銀行抵押借錢，涉及鉅額違法借貸。「這件事扯到泰山，讓朱國榮很不開心，因為很多投資的錢都是集團過去在大陸賺來的，講的好像是公司跟銀行搬錢炒股票，人家本來要規規矩矩做人，竟被打成這樣，心裡當然不高興。」親近朱國榮的人士對本刊說。

眼見龍邦大動作提案要搶經營權，已讓詹逸宏、詹景超如坐針氈，但公司派也有反制之道。「二項提案都需經董事會審核才能放入股東會議程，據法令規定，提案內容有一些規範，包括字數不得超過 300 字，須在公告受理時間內提出等。也就是說，泰山公司派在董事會上若發現提案內容不符規定，都可不列為議案。」知情人士對本刊分析。

龍邦積極找詹岳霖合作，目標拿下泰山過半股權。

針對大股東準備在股東會上提案，泰山發言體系對本刊表示：「股東提案是股東的權益，一切會依正常程序處理，而公司在股東會之前，預計 4 月中旬召開董事會進行提案審核。」至於後續還會有什麼反擊動作，一名親公司派人士表示：「已在商討對策，準備抵抗外部勢力。」

開枝散葉 三代不和

據了解，與詹逸宏、詹景超同陣線的詹家人，目前可掌握股權約 14％，加上找來的外援王貴增、邱憲道合計 14.74％，公司派勢力持股接近 3 成，與龍邦集團旗鼓相當，詹逸宏、詹景超已全面備戰。

成立於 1950 年的泰山，由第一代詹玉柱、詹金水、詹金南、詹木川四兄弟共同創立，當時有事四兄弟一同商量，很快能取得共識，強調以和為貴、和氣生財，但傳到第二代，光是堂兄弟就有 17 位之多，持股也相當分散，想要整合大家的意見，又要維持家族和諧與企業成長，成了一大難題。

近年泰山積極推出新品，目前已和多個知名手搖品牌合作。

且隨著後代開枝散葉，家族的凝聚力降低，年輕一代不和的情況也浮出檯面，甚至上演搶奪經營權的戲碼，2016 年第三代詹逸宏、詹景超和詹晋嘉，不滿堂兄弟、前董事長詹岳霖治理缺失，聯手拉他下台，但 3 人上位後再爆分裂，2017 年，時任副董事長詹晋嘉遭控浮報公帳，辭去董事一職。

看上全家 營運亮眼

家變後，外界以為詹逸宏與詹景超穩住經營權，未料螳螂捕蟬、黃雀在後，同年 5 月，本刊揭露國內機能飲料龍頭保力達暗中吃下 2 成泰山持股，之後市場再傳，飲料大廠保力達也打算吃下泰山，為全力反擊市場派的介入，泰山公司派大動作舉辦現金增資，2018 年找來中纖集團第二代王貴增和元大銀董事邱憲道入股，並與龍邦結盟。

各路人馬看上泰山，全因為轉投資的全家便利商店獲利亮眼。

在盟友的幫助下，泰山在股東會上通過修改公司章程，將資本額由 50 億元擴充至 80 億元，全面防堵市場派進逼；同年 11 月，泰山也提前全面改選董監事，並把董事席次縮減為四席普通董事及三席獨立董事，成功抵禦市場派進入董事會。

沒想到經營權之爭才落幕 1 年多，昔日盟友又再度翻臉。據了解，除不滿經營團隊之外，龍邦看上的還是泰山持有全家便利商店超過 2 成的股權，由於全家市占率第 2，近年積極異業結合，發展藥局、外食、生鮮超市等複合店，加上布局鮮食、電商服務、會員經濟等 3 大策略奏效，去年營運繳出亮眼成績單，全年營收為 777 億元、稅後純益 18.3 億元，每股純益達 8.2 元，創下歷史新高。「泰山轉投資獲利穩定，且本身也是食品大廠，民以食為天，是很好的投資標的。」龍邦內部人士指出。

多方投資 橫跨各業

龍邦決定出手爭奪泰山，也讓外界對隱身背後的大老闆朱國榮感到好奇，朱國榮原名朱子昭，1953 年出生於中國廣州，少年時曾加入共產黨的「少年先鋒隊」，18 歲到香港，後來因為涉及一起澳門銀行的搶劫殺人案，成了港人口中的「大圈仔」（黑幫），港片《省港旗兵》就是以他的故事作為劇本，曾經轟動一時。

當時朱國榮犯案逃往馬來西亞，再持假護照來到台灣，從此在台落地生根，後因走私槍械及洗錢遭判刑，出獄後改名並開始做珠寶鑽石生意，2000 年轉做不良資產買賣，業界人士看朱國榮：「他厲害的地方，就是在沒人敢碰的法拍市場找便宜的標的，然後用槓桿創造好幾倍的報酬。」

朱國榮有獨特經商之道，事業版圖橫跨房地產、殯葬業及媒體等領域

朱國榮賺了錢後四處投資，旗下事業橫跨房地產、殯葬業、休閒旅遊、保險業及媒體等領域，包括國寶人壽、北海福座、西湖渡假村等，就連《新新聞》雜誌都能看到他投資的身影，外界估算，他的身價高達百億元之譜。

朱國榮來勢洶洶爭奪泰山，公司派已全面備戰，雙方目前勢均力敵，接下來股東間會如何合縱連橫，將成為泰山家族能否繼續穩住江山的關鍵。

泰山：努力經營 回饋股東

針對龍邦質疑經營績效與中聯油脂私募案一事，泰山表示：「公司近 3 年分別配發 0.4、0.8、0.9 元現金股利，團隊很努力在經營，並且回饋股東；至於中聯油脂是賺錢的公司，前年稅後賺 8 千萬元，去年表現也不錯，若公司要私募當然要參加。」

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