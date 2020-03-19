【財經M平方】美債、黃金、日圓避險特性失靈？緊盯疫情下的美元指數

本文最大重點：美元指數

如創辦人撰文，美國聯準會已將利率降至 0% 下，若美元指數仍持續上漲，則反應流動性出現問題，表示美元正式成為避險貨幣，美元循環進入第三階段 - 避險階段，大循環會在此次結束！

前言

近期金融市場波動劇烈，3/16(一) 隨美國總統川普最新於記者會表示可能最快今年 7、8 月才能控制肺炎疫情，美國經濟恐步入衰退後，美股月內第三次觸發熔斷機制，美國道瓊工業指數、S&P 500 指數單日下跌幅度達雙位數，市場恐慌情緒持續！

而在市場大幅撤出風險性資產的同時，為何三大避險商品 - 美債、黃金、日圓卻不漲反跌呢？原因為何？未來應該關注的圖表有哪些？M 平方帶你一次解析！同時各圖表的下方也附有基礎解釋喔！

一、美債

投資美債最佳時機：

(1) 聯準會展開降息，至通膨升溫產生升息壓力前。 (2) 經濟出現衰退疑慮，市場偏好無風險資產。

近況

隨 2 月下旬肺炎疫情逐漸擴散至歐、美地區後，對於未來經濟衰退的擔憂使買盤急湧入美債市場，主要美債品種包含 30 年期、10 年期、2 年期、3 個月期美國公債殖利率皆創下歷史新低水位，其中美國 10 年期公債價格波段升幅更一度飆破 12.5%。

【推薦觀看】>>> 債券觀測站

但 3 月聯準會大幅降息，不但美債價格沒有創高，甚至出現大幅波動，為什麼聯準會都降息了，但美債還是幾度呈現下挫呢？我們關注三大圖表關注美債發展：

關注圖表一、TED 利差

為什麼聯準會都降息了，但美債還是一度呈現崩盤呢？

由於全球最強經濟體 - 美國的肺炎疫情逐漸擴大，除了導致各大風險性資產出現嚴重賣壓、市場急欲追求流動性高的資產 (如: 現金) 外，部分槓桿投資人需應付風險性資產大幅下跌後的融資追繳令 (Margin Call)，想要獲利了結之前價格大漲的美債資產，使美債殖利率出現大幅波動的情形。

觀察代表貨幣市場流動性 TED 利差飆升，顯示流動性緊張扭曲了原先美債作為避險商品的特性，而 3/16(一) 聯準會正式宣布擴大寬鬆，目標之一就是解決目前市場流動性緊張的問題，但在目前恐慌情緒高的狀況下，短期 TED 利差維持高檔，短期美債仍受流動性的問題而有大幅波動的風險。需等至 TED 利差明顯縮小，顯示流動性問題受緩解後，美債才可回復至應有的商品特性。

關注圖表二、長短天期利差

我們在先前的文章中曾經強調長短天期利差大幅擴大時，意味著聯準會降息以增加流動性，而此時為投資美債的最佳時機。但在目前聯準會已將基準利率降至接近零利率的狀況下，長短利差已難更一進步擴大。

【推薦閱讀】>>> 觀察美債，需要用到哪些指標

另外，美國聯準會啟動 QE 購債計劃雖有助於增加美債需求，但川普政府為因應肺炎疫情所帶來的衝擊，勢必透過財政部大量發債來支持財政政策，美債供給也將同步增加，抵銷 QE 計劃所帶來的美債上漲力度，使美債表現空間有限。

關注圖表三、銅金比

上述兩點使美債高檔震盪一段時間，同步我們建議觀察銅金比變化，因銅金比可作為景氣復甦的領先指標，與美債殖利率有高度正相關 (債券殖利率與價格呈反向)，當銅金比由於銅價明顯上升而穩定向上時，則是美債反轉，降低部位的時機。

除了美債，黃金和日圓的避險特性也失靈了嗎？更多完整的避險產品分析都節錄在財經 M 平方網站上！

【推薦閱讀】

1. 美元循環系列文章

2.【肺炎更新】疫情影響行情！各國寬鬆政策競賽開跑！

3. 【創辦人撰文】3 大觀念，10 大圖表！疫情當下重點全更新！