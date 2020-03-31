【財經M平方】疫情影響行情 各國寬鬆政策競賽開跑

前言

近期隨著新冠肺炎逐漸擴散至歐美地區，全球央行動作頻頻！繼上週多國央行紛紛擴大寬鬆後，美國聯準會在台灣時間 3/16(一) 清晨再度緊急下調基準利率 100bp 至 0.0%~0.25%，並宣布啟動規模達 7000 億的 QE 計劃，同時日本央行也於同日公布將擴大 ETF 和 REIT 年度購買目標，並追加購買總規模達 2 兆的商業票據、公司債，M 決定在此次一次整理目前主要區域的疫情發展、救市措施、未來可能的行情走勢、本波應注意的三大訊號和基本面重要圖表一覽！

一、疫情更新

2020/2/29(六) 世界衛生組織 (WHO) 正式宣布新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的全球風險級別由「高」調至「極高」，3/12(四) 再次對外宣布本次肺炎疫情為「全球大流行疾病」，並預期將進一步擴散。

而截至 3/29(日)，全球累計確診人數已達到 634,835 人，死亡人數達 29,957 人，全球 (排除中國) 每日新增確診人數呈指數型上升趨勢，同時新增感染爆發地點也從亞太地區轉移至歐美地區，新冠肺炎正式席捲全球！

1. 亞太地區：主要國家新增確診人數未再創高，疫情逐漸緩和

觀察最初新冠肺炎的發源地 - 中國，在持續加強防疫措施後，目前每日新增人數均未再創高，疫情逐漸穩定，其中中國最新新增病例大幅降低，整體疫情可控下使企業逐步加入復工復產進度，而中國的鄰近高風險感染國家，包含南韓、新加坡，自從加強防疫措施後，每日新增人數也從飆升轉為下降或緩和。唯有日本在東京奧運正式延期後，近期新增確診人數再度創高，3/30(一) 決定限制美國、中國、韓國、和多數歐洲國家旅客入境。

總結來看，亞洲地區疫情尚屬穩定，同時從中國、南韓的例子可看出， 若國家有實施嚴格的管理措施，每日疫情新增確診人數從開始至爆發、到最後結束，大約一、二個月。

2. 歐洲地區：疫情滿地開花，目前正值疫情高檔

相較於亞太地區已過肺炎疫情的高峰期，歐洲地區由於歐盟開放的邊境政策和各國對疫情的輕忽，使得肺炎疫情大幅在歐洲地區擴散，其中較為嚴重的義大利、西班牙地區每日新增確診人數破千，且德國、法國、英國的每日新增確診人數也持續創高。而歐洲各國也開始強化防疫措施，包含 3/9(一) 義大利宣布全境封城、3/15(日) 德國加強邊境管制措施、3/15(日) 西班牙宣布全國封城、3/17(二) 法國宣布全國封城 15 天、3/20(五) 英國關閉學校和各大營業場所... 等， 然而在強硬的防疫措施推出較晚下，短期歐洲疫情仍將維持高峰，待措施效果發酵後才會逐漸緩和。

此外，由於疫情擴散速度過快，歐洲醫療體系出現不堪負荷的情況。英國首相 Boris Johnson 針對本波疫情表態不追溯旅遊史和接觸史，國人有感冒症狀便自主在家隔離七天，不須進行檢測；法國衛生部公衛署長 Jerome Salomon 則在每日疫情簡報中表示，新冠肺炎的救治重點隨疫情發展將有所調整，輕症患者留置家中並主要由自由執業醫生治療，醫院不再收治所有感染者，檢測試劑也不一定對所有的疑似病例使用；義大利更是直接豁免當屆醫科畢業生國考，使畢業生可以直接擔任醫生，填補醫院基層和二線醫療空缺。醫療體系的不堪負荷也反映在義大利和西班牙的高死亡率，截至 3/30(一) 兩國的肺炎死亡率分別為 11.03%、8.49%。

3. 美國：持續擴大檢測量，短期新增病例大增

截至 3/29(日) 美國疫情狀況，確診人數來到 143025 人，死亡數 2514 人，如預期在加大檢測量後，確診人數暴增，而美國各州在面臨醫療資源緊張情況下，也持續加強實施會影響經濟的減災措施，M 平方整理全美各州措施如下：

全美各州均宣布進入緊急狀態，更有高達 15 個州被白宮批准成為重災區 (上周為 3 個)，同時減災措施全面升級，全國 50 州宣布停課以及發布集會禁令、48 州停止內用餐廳及禁止酒吧營業，甚至有 38 州已開始禁止、限制部分非必要零售商店營業。而繼上周 6 州發布限制居民外出的禁令後，本周進一步擴大到 37 州，全美已高達 4/5 居民活動受限制。

未來隨著美國減災措施加速實施，預計對於美國實體經濟 (零售、加油、旅遊及就業等) 的負面影響也將逐步顯現，目前部分領先數據如 3 月費城製造業指數 -12.7(前 : 36.7)、紐約聯儲製造業指數 -21.5(前 : 12.9)，皆創下歷史上最大單月降幅。而 M 平方最關注的美國就業市場，3/21 日當週初次請領救濟金人數 328.3 萬人 (前：28.1 萬人)，創下歷史新高，透露未來市場將持續受到更糟糕的數據打擊，最壞情況仍未來到，建議投資人保守，持續觀察重挫 3 成美股對於利空數據的反應。

二、美、歐、中、日救市措施一次看

疫情當下，各國央行紛紛快速統整所實行的措施，M 平方第一時點整理主要經濟體 (美、歐、中、日) 的救市措施，包含貨幣、財政政策：

1. 美國

貨幣政策：大幅擴大寬鬆，並持續宣布多項挹注流動性措施。

聯準會先於 3/16(一) 緊急調降基準利率 4 碼至 0.00%~0.25%，同時宣布啟動 7000 億 QE(含 5000 億美債、2000 億 MBS)。 為確保市場流動性，將窗口貼現主要融通利率降至 0.25%，並延長期限為 90 天，同時降低歐洲、日本、英國、瑞士、加拿大的外匯掉期利率 0.25%， 最後宣布將在 3/26(四) 正式將存款準備金要求降至 0%，啟動大幅寬鬆措施。

而大幅降息後，聯準會持續開展多項挹注流動性的動作，包含：

-3/17(二) 宣布 商業票據融資措施 (CPFF)，直接在貨幣市場購買評級為 A1/P1 的無擔保商業票據 (CP)， 實施一年至 2021/3/17，利率為 3 個月 OIS + 200bps。另外，也 推出主要交易商信貸措施 (PDCF)，針對 24 家紐約聯邦儲備銀行的 Primary Dealer 提供 90 天期資產抵押貸款 ，交易商可在任何時間提早清償，借貸利率則為主要融通利率 (primary credit rate 0.25%)，而且接受抵押品為 T-Bill、MBS、投資等級債、商票票據、房貸抵押債、資產抵押債、股票等。

-3/18(三) 宣布貨幣市場基金流動性措施 (MMLF)，為了進一步支持家庭及企業信貸流動，由波士頓聯儲向合格的金融機構提供貸款， 主要以貨幣市場共同基金收購的高級別資產作為擔保品。

-3/19(四) 宣布與其他九大央行建立 臨時美元流動性互換， 並強化美元掉期頻率 (3/23 日起，7 天期自每周增加至每日，實施至 4 月底；額外進行 84 天期，每周進行操作)。

-3/19(五) 將貨幣市場基金流動性措施 (MMLF) 所規定的 擔保品範圍擴大至市政債貨幣市場基金。

-3/23(一) 宣佈無限量購債，直到金額達到足以支持市場順利運作，並使貨幣政策能有效傳遞到更廣泛的金融情勢及經濟 (每日 750 億美債、500 億 MBS)。同時，啟動三大融資措施並擴大兩項措施範圍，分別為：

1) 定期資產擔保證券融通機制 (TALF)，提供 3 年以下，總計 1000 億資金幫助證券化產品 ABS 發行，支持以學生貸款、汽車貸款、信用卡貸款、小企業管理局擔保貸款及其他資產作為擔保品的證券能夠順利發行。

2) 主要市場公司信用融通 (PMCCF)，擴大初級市場長期限企業債購買，四年內 BBB-/Baaa3 評級企業債，但排除已獲聯邦資金援助企業，貸款上限為未償還債券或貸款的一定比例，依照評級分級 AAA(140%)、AA(130%)、A(120%)、BBB(110%)

3) 次級市場公司信用融通 (SMCCF)，次級市場購買長期限企業債及投資級企業債 ETF，五年內 BBB-/Baaa3 評級企業債，購買規模不得超過企業債在外發行量的 10% 以及 ETF 規模的 20%

4) 貨幣市場共同基金流動性工具 (MMLF) 擴大至市政浮動利率即期票據

5) 商業票據融資機制 (CPFF) 擴大至高品質市府債

財政政策：大規模財政刺激計劃正式通過，總額 2.2 兆美元創歷史新高！

美國已於 3 月上旬通過抗疫緊急法案和稅務、低息貸款補助，而

其中截至 3/29(日) 通過的財政政策如下：

-3/17(二) 美國財政部正式公告 繳稅期限延長至 7/15，預計於此期間釋放 3000 億流動性。

-3/18(三) 美國家庭優先 Families First CoronaVirus Response Act 生效 (參議院通過，川普簽署)。

-3/19(四) 參議院提案的第三階段刺激計畫草案，預計為 1~1.2 兆，重要細節如下：

1) 每位成人 1200 美元、小孩 500 美元的稅收減免， 年收入 7.5 萬~ 9.9 萬之間金額將更少，更以上則不會受到減免。

2) 提供 500 人以下小企業 3000 億美元的貸款，貸款上限為 1000 萬美元，若企業於 6 月底前都未進行裁員，將免除部分貸款。

3) 提供航空業 - 客運 500 億、貨運 80 億美元的貸款。

4) 提供其他符合條件企業 1500 億美元的貸款。

-3/20(五) 川普宣布紐約為重災區，並由聯邦撥款 420 億救災基金。同日美國教育部也正式宣布聯邦學貸可暫停付款，並於此期間免計利息。

-3/22(日)、23(一)、25(三) 美國參議院多次進行投票，直到 3/25(三) 參議院第二次投票才以 96:0 正式通過，並於 3/27(五) 通過眾議院以及川普簽署，總規模達 2.2 兆的肺炎紓困 (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) 法案。其中重要細節包含：

1) 個人現金援助 ：提供年收入 7.5 萬美元以下民眾，成人 1200 美元、孩童 500 美元的現金援助，而年收入介於 7.5 萬~ 9.9 萬民眾的現金援助則會略有減少，個人現金援助總額 共計 3000 億美元。

2) 失業救濟金 ： 擴大失業救濟金請領範圍，並且提供除了州及地方政府的失業救濟金外，額外的 600 美元 / 周的聯邦政府補助，同時延長領取時間達 13 周至最常 4 個月，失業救濟金總額 共計 2600 億美元。

3) 小型企業救助 (500 人以下) ： 提供 100 億美元援助金，企業可以申請做營運用緊急資金 ，每家最高請領 10 萬美元。另外， 提供 3500 億美元給美國小型企業管理署 (SBA)，貸款給企業 (最高 1000 萬美元) ，如果 6 月底前維持員工雇用，企業可以申請免除部分貸款，免除部分等同房租、員工薪資以及維持雇員在崗位的成本。 最後還提供 170 億美元給已經使用 SBA 貸款的企業，6 個月的還款補助。

4) 大型企業救助： 提供總計 5000 億的大型企業救助，其中航空公司 580 億美元用以維持營運，而客運類航空、貨運類航空以及外包廠商分別最高可申請 250 億、40 億以及 30 億美元的金額。 另外，提供企業全額退稅用以支應維持雇用、帶薪休假，但所有獲得政府救助的資金，禁只用於股票回購且排除總統、副總統、內閣成員以及國會人員及其配偶、子女的公司。

5) 其他： 醫療部分，提供醫院 1000 億美元用於應對新冠肺炎的緊急資金。州及地方政府部分，提供 2740 億美元用於對抗新冠肺炎的傳播以及 1500 億美元紓困地方政府融資的需求。另外，教育部分，減免目前全美占比最大的貸款 - 學貸本利的支付至 2020/9/30。

總結：

本周聯準會進一步放寬銀行監管、貸款等措施，延續寬鬆態度，同時在上周大量挹注市場資金後，短線舒緩流動性緊張問題，使美元指數回落至關鍵水位的 100 之下，配合美國 2.2 兆美元刺激方案順利通關，市場恐慌情緒略有好轉，但提醒投資人上周多家企業評級遭受下調 (融資成本變高)，因此預計 4 月中旬前流動性仍將緊張，同時美國疫情也仍為達高峰，透露最壞狀況利空因素仍未完全實現，各大資產大幅反彈後，仍將面臨一定程度的壓力，建議投資人保守應對。

2. 中國

貨幣政策：人行多項工具一次實施，提供大量流動性

2 月初中國人行便透過逆回購操作投放破兆的短期資金，同時下調逆回購利率，給予市場大量的流動性，穩定金融市場信心，後續 MLF 利率也跟隨下調，成功帶動 LPR 1 年期和 5 年期利率下調，企業融資成本下降，人行同時針對受疫情影響較大的企業、銀行設立專項再貸款、專項同業存單，後續也再次提升再貸款額度和下調支農、支小再貸款利率，以及其他配套措施，針對中小銀行和中小企業，防止資金鏈斷裂。

而 3/13(五) 中國人行宣布普惠金融定向降準預計釋放 5500 億資金，給予銀行間更多流動性，目前市場利率 (DR007) 與政策利率 (逆回購 7 天期) 倒掛，反映銀行間流動性過剩，但最新貸款市場利率報價卻未下降，顯示目前銀行不願意主動降低貸款成本，未來人行勢必得調降政策利率，貸款市場利率報價才能順利下行。

財政政策：大幅增加一般債、專項債規模，以基建拖底經濟

2/1(日) 中國五大部門共同推出 30 條措施強化金融支持，後續財政部提前下達 2020 新增地方政府債務限額 8480 億，加上之前下達的額度 1 兆元，一般債 + 專項債一共為 18,480 億元，年增 30%，以基礎建設擴需求目的明顯，其他稅收優惠、減稅降費、財政貼息等多重手段，應對疫情，防止企業倒閉、資金鏈斷裂等風險。此外，各省地方政府透過發行消費券、汽車補貼，短期刺激消費需求。

總結：

整體來看，中國已經用財政和貨幣政策雙管齊下挽救經濟，但原先已止住的亞洲經濟，在未來面臨歐美需求緊縮下，再度出現風險，中國公布的 1-2 月月中數據全面下滑，基本面仍未改善。

3. 歐洲

貨幣政策：英國緊急降息至 0.1%，歐央行 QE 購債無上限

英國央行率先在 3/11(三) 緊急做出三大動作，包含：

降息兩碼至 0.25% 。 推出規模 1000 億英鎊中小企業優利貸款方案 (TFSME)，總借貸期限長達 4 年，緩解中小企業短期現金流問題 。 將逆週期資本緩衝比率 (Countercyclical Capital Buffer) 從 1% 降至 0%，預期釋放 1900 億英鎊的資金。

隨後，歐央行也於 3/12(四) 的利率會議中，宣布四項主要措施，包含：

新增 1200 億歐元的資產購債計畫 (APP) 至 2020 年底。 放寬 TLTRO 利率與額度，若借貸資產符合標準，將能獲得 - 0.75% 的借貸利率。 調降第三輪定向再融資操作 (TLTRO III) 利率 25bps 並擴大額度，並於下一輪 TLTRO 之前提供 LTRO(利率為 - 0.5%)，彌補短期資金流動性的空窗期。 降低銀行資本計提標準，減輕銀行短期資本提存壓力。

而隨著流動性持續緊張，歐央行於 3/18(三) 再度緊急推出規模達 7500 億歐元的疫情大流行緊急購買計畫 (Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP) 計畫，包含：

企業債擴大購買品種至非銀行業商業票據，挹注貨幣市場 (短期資金拆借) 流動性。 主權債擴大購買品種至希臘主權債。 購買資產涵蓋原先 APP 計畫資產 (PSPP、CSPP、CBPP、ABSPP)。 購買時間將持續至 2020 年底。

隔日 3/19(四) 英央行再度招開緊急會議，推出包含購買商業票據措施的寬鬆方案，包含：

降息 0.15% 至 0.1% 企業融資工具 (Corporate Financing Facility, CCFF) : 英國央行購買非銀行部門商業本票 (一年期限以內)，此措施至少維持一年，CP 評級需為 A-3 / P-3 / F-3 以上。 增加 2000 億英鎊的購債規模 (原先規模為 4350 億英鎊)，資產主要由政府公債組成，部分為投資等級債。 預計擴大中小企業優利貸款 (TFSME) 規模，前次 3/11(三) 決議規模為 1000 億英鎊。

3/24(二) 英央行推出協議定期回購機制 (Contingent Term Repo Facility；CTRF)，並與其他常設窗口並行：貼現窗口 (DWF)、長期回購窗口 (CTRF)，細節包含：

目的：舒緩資金流動性，同時刺激銀行承作中小企業優利貸款 (TFSME)

對象：商業銀行，並放寬抵押品範圍

回購期限：三個月

3/26(四) 歐央行宣布無限 QE 購債，將原先 7500 億的 PEPP 購債計畫改為規模無上限，同時取消原先各國主權債 1/3 額度的購債上限，至少持續至 2020 年底。

財政政策：德國釋出 7500 億財政刺激包裹，一舉突破年度預算赤字上限

歐元區中，目前僅德國、西班牙、英國針對肺炎疫情確定推出財政刺激手段。德國先於 3/13(五) 推出 5500 億歐元的 KfW 貸款計畫，並於 3/23(一) 再推出規模最高達 7,500 億歐元的財政措施，使得德國財政刺激直接突破憲法規範的財政赤字上限 (debt-brake-law 規定聯邦年度赤字不得超過 GDP 0.35%)。

德國財政刺激細節如下：

-3/13(五) 5500 億歐元 Kfw 貸款計畫：

國營銀行 Kfw 貸款計畫，將針對肺炎疫情衝擊之企業，而政府擔保企業貸款 80% 份額 增加 1.45 億歐元的資金用於肺炎疫苗研究經費、10 億歐元添購相關防疫器材 延遲企業稅付款時間以增加企業流動性 提供工時縮短補助金：放寬補助標準，對象擴及至約聘、臨時工。

-3/23(一)500 億歐元財政刺激包裹方案：

成立規模 6000 億的經濟穩定基金 (WSF)：

(1) 4000 億擔保公司債務 、(2) 1000 億支援國營銀行 KfW 貸款計畫 (連同 3/13 5500 億歐元 KfW 擔保貸款計畫，合計共 6500 億歐元) (3) 1000 億入股營運困難公司

2. 追加 1560 億歐元預算 (1) 500 億用以資助受影響之小型企業和個人工作者，包含未來三個月最高達€9000 現金券和稅務抵免 (2) 35 億用以額外醫療支出

3. 緊急法規措施 (1) 若房客因為疫情爆發而致房租欠繳，房東未來六個月不可取消租約 (2) 有資金困難之小型企業近期不會被宣告破產

西班牙方面，政府則推出一系列規模達 182 億歐元的財政措施，細項包含：

140 億歐元用於緩解中小企業現金流動性的問題，將延緩六個月期的稅務支付彈性，並在利率上給予折扣。 28 億歐元提撥給地方政府，滿足各州衛生系統上的使用。 提撥 4 億歐元針對旅遊相關公司提供借貸需求

英國方面，政府宣布將擔保 8 成勞工薪資至少 3 個月，以減輕商業活動停歇對就業市場的衝擊。

總結：

鑑於歐洲疫情全面爆發，英、歐央行為防範金融流動性出現問題，紛紛跟進聯準會寬鬆動作，且在國內旅行業與中小企業首當其衝下，針對相關產業提供短期資金融通，並大幅度降低銀行承貸放款壓力，挹注市場大量低廉資金流動性，避免出現連續倒帳使信貸系統出現崩潰的風險性問題，同時縱向搭配德國終於出台規模堪比當時金融海嘯規模的財政方案，顯示歐洲從原本輕忽的角度轉向，逐漸重視疫情對於商業活動和金融市場造成的衝擊與恐慌。

4. 日本

貨幣政策：ETF 購買目標倍增，大舉釋放流動性

3/16(一) 日本央行除了配合全球其他央行調降美元外匯掉期利率外，更進一步發出聲明提出以下措施，強化寬鬆力道： 1. 擴大 ETF、J-REITs 購買目標兩倍，分別為 12 兆日圓 (原 6 兆日圓)，及 1800 億日圓 (原 900 億) 2. 擴大持有商業票據、公司債份額各 1 兆，增至 3.2 兆日圓 (原 2.2 兆)、4.2 兆日圓 (原 3.2 兆)，期限至 2020/9 3. 新增優利資金渠道：提供一年期 0% 的低利貸款，抵押品為公司債 (規模約八兆)，期限皆至 2020/9

財政政策：目前推出規模共達 2 兆日圓的財政支出方案，未來考慮進一步加碼

3/10(二) 日本政府推出多項財政刺激措施包含 1.6 兆日圓金融應急措施，主要針對中小企業的特別貸款。此外日本同步推出 4,308 億日圓針對肺炎疫情的支援措施，包括特效藥開發、強化醫療設備和個人無息貸款。而除了現行的財政刺激方案，日本政府仍在研擬未來進一步擴大財政刺激方案，包含減稅和現金券，全面阻止經濟大幅下行。

3/27(五) 參議院通過 2020 財政年度預算 102.6 兆日圓 (去年 12 月由內閣提出)，再創史上新高 (2019 年度為 101.4 兆)，其中五千億日圓預備費用將作為未來肺炎疫情措施財源

總結：

2019 年 Q4 日本已陷入消費、投資、出口同步衰退的窘境，而此時又遭逢肺炎疫情進一步衝擊日本內需及外銷出口，連東奧都有停辦的疑慮，使得日本經濟有持續惡化的風險。而因應此次肺炎，日本央行升級 ETF 購買規模目標，除了挹注大量流動性進入市場，有助減緩企業資金週轉的問題外，同時避免日股持續重挫損害央行資產負債表，並藉由強化市場信心以消退避險情緒的方式，來緩解日圓持續升值對於其經濟、通膨、股市的不利影響，另外此次日本雖未跟進全球降息狂潮，然若經濟遲遲未見復甦或甚至有通縮疑慮，未來仍不排除有再降息的可能性。最後，首相安倍晉三曾宣布 2020 年將規劃大規模的擴大公共支出計畫，在此次肺炎疫情在全球持續擴大下，去年曾提及的財政刺激方案也值得關注。

看完各國疫情與救市政策之後，現階段 M 平方對於行情的看法為何？四月的投資重點又是什麼？落底訊號出現改變了嗎？ 創辦人的最新評論，以及 MM 研究員對各大類投資商品的分析， 投資月報讓你一次掌握！

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