日本主要車廠2月全球生產大減近16% 中國當地暴減近9成

在整理豐田 (7203-JP) 等日本 8 家乘用車製造商的 2 月全球生產數據後，得知當月出現年減 15.9% 至 185 萬 5406 輛。中國當地因受武漢肺炎 (COVID-19) 影響，產量大減近 9 成。日本國內也因中國產零件的難以取得，在生產上也受到影響。

預估未來生產停止等影響，也將擴及歐美等地。嚴重程度可能超越 2008 年的金融危機，當時汽車業在長達約 1 年的時間裡，相關表現都遜於前一年水準。

日本汽車業在全球的生產減少，自日本 311 大地震發生後的 2011 年 5 月 (年減 23%) 以來，再度出現超過 15% 的下滑率。

中國當地工廠在今年 2 月上旬之後，因肺炎疫情爆發而陸續停工，生產率的減少也隨之擴大。嚴重程度逼近 311 地震發生當月 (2011 年 3 月) 的 18% 水準。

在中國設有工廠的 5 家日本車廠，今年 2 月的生產台數年減 86.7% 至 2 萬 9911 輛。占本田 (7267-JP) 中國當地產量一半左右的武漢 3 座工廠，在今年 2 月無法復工，當月產量年減 92.4% 至 5700 輛。日產 (7201-JP) 的減少率也超過 8 成。受創最重的當屬三菱汽車 (7211-JP)，年減 97% 至 240 輛。而影響程度較輕的豐田 (7203-JP) 年減率也有 77%，在當月生產了 1 萬 5311 輛。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 統計，即使 3 月中旬約有 9 成車廠已經復工，不過稼動率仍只有 4 成不到。還有像是三菱汽車，他們表示在復工後，為了調整庫存也採取了臨時停工措施。

日本國內方面，由於中國產汽車零件的調度問題，也影響當地的汽車生產。日產在九州地區的主要工廠就在 2 月停工 4 天，在平時也實施減產，當月產量年減 29.3% 至 5 萬 1673 輛。

豐田、本田的日本工廠，也集中在出口車輛的生產。8 家日本車廠的 2 月日本國內生產，共減少 10.8% 至 73 萬 3577 輛。唯有在 2019 年 1 月因零件瑕疵而減少生產的速霸陸 (7270-JP)，還有大發工業出現反彈回升。

歐洲方面，鈴木 (7269-JP) 在 3 月 23 日開始停工約 2 週時間，日產自 3 月 13 日開始停工的 3 座西班牙工廠也將臨時解雇約 3 千名員工。

東南亞方面，本田與三菱汽車位在馬來西亞及菲律賓的工廠也將臨時停工。

日本汽車業龍頭豐田，在包含 TOYOTA、LEXUS 品牌在內的全球生產，於 2 月出現年減 13.8% 至 62 萬 5750 輛，連續 2 個月出現負成長。不論是在日本或海外市場，銷量、出口的數量亦出現減少，同樣連續 2 個月遜於去年同期。

武漢肺炎疫情直接影響全球各地的汽車生產，消費行為出現大幅滑落，即使未來疫情受到控制，新車市場也可能受挫。

過去在金融海嘯過後，新車需求在恢復較快的中國車市帶動下出現起色。今年在武漢肺炎疫情的波及下，全球主要市場皆出現縮小，影響程度很可能不亞於當年。