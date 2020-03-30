超商業績受肺炎影響 韓國業者推24小時外送服務

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重影響民生消費，有南韓便利超商業者嗅到商機，將從 4 月開始把外送平台的服務時間擴大到 24 小時。

南韓大型超商連鎖「CU」在週一 (30 日) 的時候宣布，該公司透過手機 APP「Yogiyo」所提供的商品配送服務，其服務時間將從原本的上午 11 點到晚間 11 點，從 4 月起擴大到全天 24 小時。

此外，就算是在深夜時段，該項外送服務的最低訂單金額 1 萬韓元，還有外送的 3 千韓元費用也都不受影響，沒有夜間加成的問題。

業者表示，3 月份該項外送服務的需求大增，與武漢肺炎發生前的去年 11 月至今年 1 月相比，單日的平均接單數量暴增 73.2%。3 月夜間 8-11 點時段的接單量，更占當月份的 34%，深夜時段的需求量急速增加。

南韓武漢肺炎確診案例多 (圖片：AFP)

這項深夜時段的外送服務將先於 50 家分店推出，在經過 1 個月的試辦期間後，將視市場反應來決定是否將服務範圍擴大到其他分店。

另外，CU 也打算自下個月起推出咖啡的外送服務。消費者透過手機 APP 下單後，店員在準備好後再交由外送員來配送。

CU 的營運公司 BGF Retail 表示，為援助近來因流動人數減少而陷入困境的加盟業主們，計畫推出各種外送專用商品與活動來刺激買氣。