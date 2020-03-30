川普將社交距離指引延長至4月30日 美股道瓊期貨跌約1.3%

美國總統川普於當地週日 (29 日) 晚間宣布，將全美社交距離指引延長至 4 月 30 日，建議大多數人繼續待在家裡，並避免 10 人以上的聚會，造成疫情惡化。

此一宣布推翻他先前的說法，即他希望能在復活節前重新「開放」，以挽救經濟。公共衛生專家警告說，在 4 月 12 日復活節之前放寬限制，將導致不必要的死亡和經濟損失。

亞洲時間週一美股期貨開盤後下挫，至台北時間 8:59，道瓊電子盤期貨跌約 280 點，跌幅約為 1.3%。

川普在週日晚間表示，美國 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 死亡率可能在兩週內達到峰值，並說：「沒有什麼比在贏得勝利之前宣布勝利更糟糕的了。」

他表示，在復活節開放只是一個「期望」，他希望美國能在 6 月 1 日前，順利地恢復經濟。

川普表示，他的政府正在擴大準則，以避免重大死亡人數。他指出，如果不採取嚴厲措施緩解疫情爆發，模型預測，美國有 220 萬人死亡。如今政府正在努力將預計死亡人數控制在 10 萬以下。

美國確診病例已接近 14 萬例。較早時美國首席傳染病專家 Anthony Fauci 表示，美國可能會有多達 20 萬人死亡和數百萬人感染。儘管他警告說，這些數字是基於模型得出的，尚無定論。

儘管川普可以發布聯邦指導方針，但總統無權決定全國是否可以重新開放，因為這些決定是由州長在各個州的基礎上做出的。