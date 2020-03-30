歐元區3月經濟景氣指數暴跌 創1985年來最大跌幅

歐盟委員會於週一 (30 日) 公佈 3 月份經濟景氣指數，報 94.5，較 2 月份的 103.4 大幅下滑，並創下自 1985 年以來最大的跌幅。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於歐洲快速擴大，並導致企業及店家被迫關閉，隨著確診人數持續上升，消費者對於經濟恢復的狀況，普遍抱持著悲觀的態度。

因此，3 月份的經濟景氣指數跌落至 94.5，雖然略高於市場預估值 93.0，但仍為 2013 年 9 月以來最差表現。3 月份的工業景氣指數為 - 10.8，較前值 - 6.2 下滑，服務業景氣指數則報 - 2.2.，較前值 11.1 大幅跌落。

除此之外，德國政府亦於週一 (30 日) 宣佈，若在 5 月中之前，經濟活動無法恢復至正常狀態，則今年全年的 GDP 將可能衰退 5.4%。

受到疫情擴大的影響，德國汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen) 被迫關閉於歐洲及美國的工廠，預期將導致該公司每週損失 20 億歐元 (約 22 億美元) 成本。雖然大企業較有能力挺過疫情的衝擊，但餐廳、店家等小型企業，則是面臨破產的風險。

由於市場需求的萎縮、以及失業率的攀升，導致消費者對於各產業景氣皆抱持悲觀態度，尤其是服務業及零售業，更是在本次疫情中受創最嚴重。

為了減輕疫情的衝擊，歐元區各國政府皆釋出了大規模的經濟刺激計劃，歐洲央行也承諾將購買超過 1 兆歐元債券，且將針對銀行進行紓困，以減輕因疫情所受到的損害。

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