2025-08-24

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日宣布，他的人工智慧（AI）新創公司 xAI 將打造一家純 AI 軟體公司，名稱幽默取名為「巨硬」（Macrohard），目標是「模擬像微軟（Microsoft）這樣的軟體公司」。

馬斯克「巨硬」計畫模擬微軟的軟體運作！馬斯克：是真的。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，馬斯克在 X 上表示，「巨硬」雖然名字帶有諷刺意味，「但這個項目是真的！」他指出，既然像微軟 (MSFT-US) 這類軟體公司本身不生產實體硬體，那麼理論上完全可以用 AI 來模擬其運作。

目前，馬斯克尚未透露更多細節，xAI 的發言人與微軟方面都未回應。

xAI 工程師 Brent Mayo 轉發了馬斯克的貼文，而馬斯克的 AI 系統 Grok 也在 X 上回應留言，表示 AI 理論上能複製微軟從程式設計到管理的整個運作流程。Grok 還透露，「巨硬」目前正在招聘中。

美國專利及商標局文件顯示，xAI 已於 8 月 1 日為「巨硬」提出商標申請。申請文件列出「巨硬」將涵蓋廣泛的 AI 產品與服務，包括「用於人工生成語音與文字的可下載軟體」，以及「用於設計、程式設計、運行及遊玩 AI 遊戲的可下載軟體」。

「巨硬」將加入馬斯克多元事業版圖，他目前同時掌管特斯拉、xAI、X Corp、The Boring Company、SpaceX 以及 Neuralink。

「巨硬」的創立正值馬斯克進一步進軍 AI 與機器人領域之際，包括鼓勵特斯拉投資 xAI。