川普首度動用國防生產法 下令通用汽車生產呼吸器

美國總統川普週五 (27 日) 動用國防生產法，要求通用汽車 (GM-US) 趕快增加呼吸器產量供醫療機構使用，別再「浪費時間」。川普並表示，未來 100 天內美國將生產 10 萬組呼吸器。

川普在週五首度動用國防生產法，要求通用生產呼吸器，認為通用和聯邦政府的談判是在「浪費時間」。川普並任命白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 負責協調整體生產事宜。

國防生產法上週由川普簽署後，已於週二 (24 日) 正式生效，此法授權總統以國家安全為由和企業簽署合約，要求他們為國家擴大生產物資或原料。

川普週五稍早在推特發文，表示通用不該再浪費時間，應該重啟已關閉的工廠，「就開始做呼吸器! 現在!!!!!」，福特汽車 (F-US) 也被川普點名「快點」生產呼吸器。

川普一直不願動用這條 1950 年韓戰時期頒布的法律，但隨著美國感染新型冠狀病毒確診人數突破 10 萬例，重症患者需要的呼吸器卻供不應求，凸顯問題的急迫性。

通用上週承諾將支援醫療設備商 Ventec Life Systems 生產呼吸器，兩家公司週五表示，凸用將在印第安那州一家工廠開始生產呼吸器，以補充 Ventec 在華盛頓州的產量，雙方為此日以繼夜工作了一個多禮拜。

通用汽車股價在週五收跌逾 5.2%，但盤後交易時段上漲 4%。

100 內生產 10 萬組呼吸器

川普表示將和更多家公司簽約以生產更多呼吸器，對象包括 GE(GE-US)、飛利浦、 Hamilton 和美敦力 (Medtronic)，目標是在 100 天內生產 10 萬組呼吸器。

川普還說，他懷疑美國可能不需要所有政府蒐集得到的呼吸器，他或許會把多的設備提供給其他國家。

例如川普週五和確診的英國首相強生通話時，強生就對川普說：「我們需要更多呼吸器。」

豐田汽車週五表示，正和兩家呼吸器製造商研擬最終條件，協助對方提高產能。特斯拉 (TSLA-US) 也計劃和 Medtronic 合作生產呼吸器，打算盡快重啟紐約州的太陽能板工廠。

川普將在下週和顧問討論抗疫的下一階段行動。