航空業經營的大困境：全球國際線運量大減56%

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響，全球航空公司與空運業者所遭受的衝擊日益嚴重。

目前由於各家航空公司實施減班、停航的緣故，全球的載送能力在目前出現年減近 6 成的現象，也因各國政府開始限制旅客出入境的關係，預估減少情況還會持續到今年的 7、8 月。

另外由於客機的載貨空間減少，有出現空運費用暴漲 2 倍的例子。這對口罩等防疫物資的載送，也都帶來了不良影響。

《日本經濟新聞》在週四 (26 日) 的報導中指出，他們引用英國的國際航空資訊機構「OAG」所統計的數據，發現 3 月 22-28 日當週的全球國際航班座位數量，較去年同期大減 56% 至 1800 萬席。

從地區來看，亞洲境內的航班座位減少 75%，歐洲境內也減少 60%。另受到美國限制歐洲旅客入境影響，飛航於兩大洲的航班座位也都減少 5 成以上。

不過中國境內的航班則是出現回溫，近來超過 850 萬席，較先前陸續出現停航的 2 月上旬增加將近 1 倍。

全球國際線運量大減 56% 空運成本大漲 航空公司經營陷困境 (圖片：AFP)

然而各國陸續發出外出及出國禁令，未來展望也顯得更加悲觀。在無處可飛的窘境下，德國漢莎航空有 95% 的航班取消，歐洲最大廉航的瑞安航空 (Ryanair) 從 3 月 25 日起也幾乎全面停飛。

《華爾街日報》也說美國當局有多人表示，美國各主要航空公司們，也都在考慮自主性的停飛所有國內航班。

載客班機的減少，也影響了航空貨運的載送能力。根據航空貨運費率 TAC 指數，從法蘭克福運往東南亞的每公斤貨運費用一度漲破 2 歐元，是年初時的 2 倍以上。有大型貨運承攬業者表示，日本與歐洲之間的空運載貨能力只剩下以往的一半左右，費用也漲至約 1.5 倍。

也有其他業者表示，從中國運往歐洲的即期運費約為去年同期的 2 倍水準，從整體來看，在短期內應該仍會維持上揚走勢。

這對醫療及防疫物資的載送而言是個壞消息。《紐約時報》在報導中指出，由於載客航班幾乎取消，整個太平洋地區的每磅運輸成本在過去幾天已大漲 3 倍，這也使得運送成本要較口罩本身價格還要高出許多。

日本阪急阪神國際通運表示，由於中國工廠陸續復工，5G 等相關電子零件也都陸續開始出貨。也有發生在空無一人的客機上頭載送貨物的情況。

各家航空公司在無客可載的情況下，經營也顯得岌岌可危。國際航空運輸協會 (IATA) 在 3 月 24 日的時候表示，受武漢肺炎疫情影響，預估 2020 年全球航空公司的載客收入將大減 2520 億美元 (年減 44%)。比起先前在 3 月 5 日所公布的數據 (年減 1130 億美元)，足足多了 2 倍之多。

標普全球評級在 3 月 24 日將美國達美航空 (Delta Airlines) 的長期評級從 BBB - 調降到 BB。顯示航空公司的信譽正出現惡化。

法國當局為了保護重要的法國企業，也似乎正考慮將法荷航集團國有化。美國等國的航空公司們也都發聲求援，投入公家資源來維持航空公司營運的思維也似乎仍會持續一段時日。