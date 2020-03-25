日本2月電視出貨量大減近10% OLED機種大增

日本 2 月的電視出貨量較去年同期減少 9.6% 至 31.5 萬台，不僅出現近 9 個月來的首度萎縮，也是兩年多來的最大降幅，但 4K 電視的出貨量過半，OLED 電視的出貨量也出現大幅成長。而當月電視整體的出貨金額為 297 億日圓。

根據日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 所公布的最新數據，日本今年 2 月的電視出貨量較去年同期下滑 9.6%，除了出現近 9 個月來的首度負成長，也是 2017 年 12 月 (17.8%) 以來的最大減幅。

當月的 4K 電視出貨量年減 3% 至 17.4 萬台，出現 33 個月來的首度萎縮；在整體電視出貨量的比重逾半，達 55.3%。4K 電視的出貨金額為 242 億日圓，比重占整體電視出貨金額的 81.4%。

OLED 電視出貨量出現大幅成長，和去年同期相比暴增 43.8% 至 2.3 萬台，出貨金額也高達 63 億日圓。

日本 2 月電視出貨量大減近 10% OLED 機種大增 (圖片：AFP)

內建 4K、8K 衛星調諧器的電視出貨量達 15.8 萬台，占電視整體出貨量的 50.1%，也占 4K 電視的 90.6%。出貨金額 225 億日圓，占電視整體出貨金額的 75.8%，也占 4K 電視出貨金額的 93.1%。相關產品從一開始推出至今，累計出貨台數達 227.2 萬台，累計出貨金額為 3423 億日圓。

此外，2 月份 4K、8K 衛星調諧器的出貨量為 6 千台，出貨金額 1 億日圓。相關產品從一開始推出至今，累計出貨台數達 24.2 萬台。