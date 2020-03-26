南韓要落實「境外入境」居家隔離 外籍人士違者可驅逐出境

面對日益嚴峻的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，南韓政府打算採取更為嚴厲的檢疫規定，凡是從歐美國家入境該國的居家隔離者，若無正當理由而擅自外出，情節嚴重者將進行告發，而外籍人士則會被驅逐出境。

根據《韓聯社》週四 (26 日) 報導，南韓國務總理丁世均於 26 日在中央災難安全對策本部的會議上表示，目前針對歐美國家入境旅客所採取的居家隔離規定，是法定的強制措施。無正當理由而擅自外出的居家隔離者，政府應以零容忍態度來進行嚴懲。

南韓國務總理丁世均 (圖片：AFP)

丁世均認為，唯有透過對入境者實施嚴格的居家隔離管理，才有辦法防止社區傳播的發生，讓民眾安心。也絕不容許居家隔離者前往超市、餐廳。

南韓當局已經要求所有來自歐美國家的入境者，都須接受更為嚴格的檢疫程序。也由於境外移入的確診病例激增，在入境南韓之後都必須進行居家隔離 14 天。

南韓的境外移入累計案例，於本週二從 34 例暴增至 101 例，創下該國目前最高的單日新增紀錄。

自從南韓在今年 1 月 20 日發現首宗確診後，截至目前共有 9137 人確診。

丁世均說道：「政府有必要將居家隔離規則，徹底通知入境南韓的全部旅客。並建議他們在返家或前往居家隔離設施時，不要使用大眾運輸工具。」

另外他也呼籲地方政府指派專員，要利用定位追蹤系統來密切監視居家隔離者。