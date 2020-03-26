印度宣佈226億美元經濟刺激 主要用於低收入戶紓困

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊、以及全國封鎖措施對於經濟將造成的損害，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 於週四 (26 日) 宣佈，將實行規模達 1.7 兆印尼盾 (約 226 億美元) 的經濟刺激政策，且主要將用於疏緩低收入戶的壓力。

根據刺激方案的細項內容，印度政府將針對農民、鄉村勞工、建築工人、及低收入人口等，直接發放現金，對於低收入家庭，則提供免費 3 個月的瓦斯。另外，亦將向退休基金注入資金。

此外，針對在最前線抗疫的醫生、護士、護理人員、及消毒員等，則是提供每人 5 百萬印尼盾的保險金。

Sitharaman 表示，本次的經濟刺激方案，主要用於疏緩低收入家庭的壓力，並協助在疫情中受創嚴重的勞工渡過危機，未來若有必要，則將會採取更多的措施。

Oxford Economics 的分析師 Priyanka Kishore 指出，由於印度政府公佈的刺激方案，並未包含小型企業的紓困，預期將會導致經濟的衝擊擴大。另外，由於新加坡所實施的刺激政策，規模高達該國整體 GDP 的 11%，使得印度的刺激政策顯得相形失色。

為了防止疫情的擴散，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 宣佈，全國自週三 (25 日) 午夜起進入封鎖狀態，實施期間為 21 天。

小摩分析師 Jahangir Aziz 表示，印度整體經濟的 60% 將會被迫停滯 21 天，而實行期間可能還會延長，屆時恐將導致印度的 GDP 縮減 2 至 3 個百分比。

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