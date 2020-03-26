日本日立、JDI配合防疫 宣布員工在家上班

日本日立製作所 (6501-JP) 於週四 (26 日) 表示，由於東京都知事小池百合子在記者會上呼籲大家在平日盡可能在家工作，該公司也決定讓 5 萬名左右的員工們在家上班。JDI(6740-JP) 也在同 (26) 日要求東京總公司約 250 名員工們原則上在家上班。

日本首都東京由於武漢肺炎 (COVID-19) 的確診案例迅速增加，昨晚 (25 日) 東京都政府召開臨時記者會，罕見的要求民眾在這個週末不要外出。也呼籲大家在平日盡可能的在家工作，並希望夜晚時不要外出。

東京都政府首長的小池百合子知事在臨時記者會上以沉重的語氣表示，東京的武漢肺炎疫情在這個禮拜出現「感染爆發」(Overshoot)，認為東京在目前已經面臨「重大局面」。小池百合子也說道：「若非急事，希望在週末時不要外出」，還有「在行動時要抱持著危機意識」。

東京都知事小池百合子 (圖片：AFP)

東京在 3 月 23-25 日的三天時間，武漢肺炎的單日確診人數不斷創下新高，分別出現 16、17、41 人確診。根據日本《NHK》統計，截至日本時間 3 月 26 日上午 10 點半為止，東京累計確診達到 212 人，是日本 47 個道都府縣當中人數最多的。而北海道則是以 167 人確診排在東京之後。

日立製作所在 26 日表示，該公司位在東京的 150 處辦公室，會徹底實施在家上班，對象員工約為 5 萬人。將依循「業務持續營運計畫」(Business Continuity Plan，BCP) 來執行，原則上所有員工都須在家上班，並從 26 日開始實施。

日立也要求員工們不要到人多聚集的場所，也不要參加各項活動，並避免不必要的外出。

另外，日本經營重建中的中小型尺寸面板廠 JDI 也在 26 日表示，該公司位在東京港區總公司的約 250 名員工，原則上透過遠距上班方式在家工作。先前 JDI 只是採取鼓勵態度，但現在轉換作法，原則上要求員工們在家上班。

而鄰近東京的各個地方政府首長也都在 26 日表態支持東京都政府的決定，呼籲民眾們若非必要，不要進入東京。