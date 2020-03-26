日本首都東京由於武漢肺炎 (COVID-19) 的確診案例快速增加，昨晚 (25 日) 東京當局罕見的要求民眾在這個週末不要外出。而緊鄰東京，人口逾 730 萬的埼玉縣，也在週四 (26 日) 呼籲民眾在本週末不要前往東京。同樣緊鄰東京，人口逾 920 萬的神奈川縣，也正考慮跟進。

日本東京的武漢肺炎確診人數連日來快速增加，在 3 月 23、24、25 日，分別新增 16、17 及 41 人。不僅連續更新人數紀錄，累計確診也達到 210 人。

東京都政府首長的小池百合子知事在昨 (25) 日晚間召開緊急記者會，她以沉重的語氣表示，東京的武漢肺炎疫情在這個禮拜出現「感染爆發」(Overshoot)，認為東京在目前已經面臨「重大局面」。並呼籲東京民眾「平日盡可能的在家中工作，也希望在夜晚時不要外出。」

此外，小池知事也向東京民眾喊話「若非急事，希望在週末時不要外出」，還有「在行動時要抱持著危機意識」。

東京籲民眾在家工作週末勿外出 鄰近大縣表態跟進 (圖片：AFP)

東京當局希望民眾配合，期間直到 4 月 12 日為止，並指出目前東京的狀況還不到需要封城 (Lockdown) 的程度。認為在封城的判斷基準方面，除了會參考專家學者們的建議之外，還需要一定程度的政治考量。

東京在 3 月 25 日新增 41 例確診，其中超過 10 人的感染途徑不明，也格外的令人擔憂。

就在東京當局表明上述作法後，埼玉縣政府首長的大野元裕知事也在週四 (26 日) 要求縣民們避免外出，若無急事也請勿前往東京。

而神奈川縣的黑岩祐治知事也表達相同立場，認為東京與神奈川彼此緊連，有共識來進行相關因應。