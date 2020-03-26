宣布啟動QE後 澳洲央行已買進30億澳幣公債

澳洲央行 (RBA) 在週四 (26 日) 表示，已購買了 30 億澳幣 (合 18 億美元) 的主權政府債，作為 QE 量化寬鬆計畫的一部分，目的是將短期殖利率保持在 0.25% 左右。

澳洲央行購買了不同天期的債券，這些債券的到期日為 2021 年 5 月至 2024 年 4 月，自 3 月 20 日推出量化寬鬆政策以來，澳洲央行已購買了 180 億澳幣的公債，分析師指出，這可能將吸收市場新增供給的一半。

自實行化寬鬆政策以來，這是澳洲央行第四次進行購債，澳洲央行也設定將澳債三年期殖利率鎖定在 0.25% 之目標，與澳洲央行的基準利率形成一致。

目前澳洲公債 2023 年 4 月到期的殖利率已從 0.62% 下跌至目前約 0.30%，而 10 年期澳債殖利率也已降至 0.91%。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，衝擊金融市場。澳洲總理 Scott Morrison 指出，武漢肺炎疫情是一個快速發展的挑戰，與全球金融危機相比，它所帶來的經濟影響更大。

Morrison 在一場談話中表示，當時全球金融危機的影響集中在北大西洋，遠在東亞的中國有能力減輕打擊。但如今，這場危機的中心點離澳洲很近，考慮到中國作為商品和服務終端來源地，並且是全球供應鏈的重要一環，對其他國家的影響也將會是重大的。

Morrison 表示：「我們的目標是，讓人們繼續工作，使企業繼續發展，並確保我們的反彈。」