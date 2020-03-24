聯準會首度宣布將購買ETF 他們到底想做什麼？

美國聯準會正一步步突破自己的底線，以應對當前疫情籠罩下的經濟危機。週一 (23 日) 宣布的眾多措施中，除了將印鈔機馬力開到最大之外，令許多人最驚訝的，可能是他們決定購買債券 ETF，這是這是美國中央銀行首次這麼做。

CFRA ETF 和共同基金研究部主管 Todd Rosenbluth 表示，這是一個全新的世界，並將為債券市場和 ETF 提供急需的流動性。

公司債是最大危機

過去近 1 個月時間，金融市場受到重創，幾乎所有資產都遭到拋售。但其中受傷最大的，可能是公司債，尤其是投資等級公司債。這些公司因為評級相對較高，投資人難以接受大規模的違約甚至破產，但是由遊輪業到輸油管道經營商，面臨現金流幾乎為零的絕境，恐將帶來嚴重衝擊。

TS Lombard 美國首席經濟學家 Steve Blitz 表示，聯準會目前推出的所有行動，是要確保賣方能找到買家。聯準會正在兼顧市場的買賣雙方，這樣會讓需要現金的人們不需太擔心。

聯準會新推出的機制，稱為「二級市場公司信用機制 (Secondary Market Corporate Credit Facility,SMCCF)」，讓聯準會能購債的標的，不僅包括公債、MBS，還擴大至公司債及債券 ETF—但是，只限於投資等級債券。

市場立即對這項新政策有所反應，iShares 投資級公司債券 ETF 和 Vanguard 長期公司債券 ETF，週一都上漲近 7%；相較之下，追蹤高收益債的 iShares 高收益公司 ETF，下挫了 1.6%。

一次就影響多家公司

Rosenbluth 表示，購買 ETF 最大的好處在於，可以一次影響數千家公司的債券。此外，這對整個 ETF 的生態也會有穩定的作用，不僅僅是債券 ETF，近日 ETF 正面臨強大的贖回壓力，此舉可穩定市場信心。

不過，在這件事上聯準會不能無限量購買，Fed 不能持有任一支 ETF 的 20% 或單一公司債的 10%。

雖然這一做法對聯準會是全新的，但卻不是前所未見的。日本央行多年來一直在購買 ETF，以至於目前是市場最大的持有者，估擁有 ETF 市場的 80%。

公司仍面臨嚴竣挑戰

但是，ETF Flows 投資長兼研究主管 Dave Nadig 認為，聯準會的購買行動，並不能解決當前債券 ETF 面臨的挑戰。ETF 發行商依靠第三方債券定價服務，來幫助他們確定債券的價格，這種債券在正常情況下並不經常交易，更不用說在危機中了。

Rosenbluth 指出，在當前糟糕的交易環境下，因為事情變化總是太快，以至於很難評估公允價值。

對企業違約率攀升的預期，也加大交易的壓力。高盛分析師認為，即使聯準會全力向金融市場注入流動性，高收益債違約率也將在年底前飆升至 13%。

他們還指出，債券基金的流出一直受到 ETF 的驅動，並預計企業債券市場仍將充滿挑戰，這可能導致短期內 ETF 持續流出。

儘管如此，一些觀察人士仍認為聯準會快速行動值得讚賞，FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 表示，國會還忙著互相指責之時，只有聯準會正腳踏實地地為恢復美國經濟而努力。