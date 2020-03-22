〈分析〉為何Fed頻放大絕招救流動性 市場卻無動於衷？

為對抗流動性稀缺，美國 Fed 連續打出 3 張王牌，但市場反應平平，投資人恐慌並未因此解除。分析師認為，聯準會出招雖然方向正確，卻無法解決核心問題，是市場仍不平靜的主因。

聯準會再出 MMLF 大招

聯準會週三 (18 日) 晚間最新上菜的菜單，稱為貨幣市場共同基金流動性工具 (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, MMLF)，也是自金融危機以來首度使用，基於此一政策，財政部將提供 100 億美元的信貸保護。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，這項計畫有助增強貨幣市場的流動性和平穩運行，為正在努力工作的美國人提供信貸支持，並為更廣泛金融體系的穩定助一臂之力。

分析師認為，MMLF 某種程度是對之前 CPFF 的補充，將救市的範圍，由商業票據更擴展到貨幣市場基金。

聯準會也在公告中說，貨幣市場基金是家庭、企業和許多公司的常用投資工具，MMLF 將有助於貨幣市場滿足家庭和其他投資者的贖回需求，增強總體市場的功能，並加大總體經濟的信貸供應。

流動性仍是難題

Barclays 策略師 Jeffrey Meli 發布報告指出，聯準會推出 MMLF 是朝減少家庭和企業貸款的風險邁出一步，以提供充足的流動性。但他認為，聯準會還有更多工作要做，在監管方面，還可以採取其他措施來改善流動性分配。

一種可能的解決方案，是授予聯準會臨時緊急權力，以購買更多種類的市政證券以及公司的債務和貸款。Barclays 認為，另一種解決方案是以直接付款、退稅或工資稅減免的形式，向家庭提供財政支持，並資助遭疫情打擊的產業，例如航空業。

目前川普政府制定中的財政計畫，據稱規模達 1 兆美元以上，可能就是要朝此方向前進。

分析師：關鍵不在銀行而在客戶

但德意志銀行分析師 George Saravelos 提出不同看法，認為當前的情況與 2007-08 年銀行業危機不同，今天的壓力是由企業違約風險上升驅動的，造成聯準會不管怎麼做，都無法解決這樣的問題。

隨著全球經濟的凍結，儘管聯準會大幅降息放水，但效果移轉不到外匯市場。外匯市場暗示的利率差異仍在擴大，有利於美元，

美元荒無舒緩跡象 (圖表取自 Zero Hedge)

Saravelos 表示，2007-08 年，是銀行業彼此的擔心，但是「市場更關注公司，而不是銀行違約」，「美元流動性的短缺不是因為銀行彼此擔心，而是因為它們擔心客戶。」

Saravelos 稱，在這種情況下，要解決流動性問題，難度比聯準會設想的更高。原因在於：流動性壓力的根源是「真實的公司和個人」，但是中央銀行能處理的，只有與銀行之間的融資額度。

瑞士信貸分析師 Zoltan Pozsar 提出了類似看法。他認為，聯準會需要成為最後的交易商 (dealer of last resort) ，成為大額存單及商業票據的買方，而不是透過 CPFF 這類工具。政府可能需要介入，以直接保證向數千家公司甚至個人提供流動資金。