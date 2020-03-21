Fed再出招！購債範疇瞄準短期市政債券

繼降息、啟動 7000 億美元購債計劃，以及和全球主要央行建立貨幣互換機制，Fed 週五 (20 日) 再宣布擴大 QE，將目標瞄準短期市政債券 (short-term municipal bonds)，為相當罕見的一步。

這項計劃將透過貨幣市場共同基金流動性融資機制 (MMLF) 來運作，Fed 在聲明中表示，此舉是為了提升市政貨幣市場的流動性，擴大對信貸流向經濟的支持計畫。

Fed 表示，波士頓聯邦儲備銀行 (Boston Fed) 將向符合條件的銀行或金融機構提供最多 1 年期的市政債務擔保貸款，銀行或金融機構能使用單一州或是其他免稅的市政債券作為抵押。

最近幾週，美國疫情較嚴峻地區的公共衛生支出快速上升，這讓總值 3.9 兆美元的市政債券市場動蕩不安。

理柏 (Lipper) 數據顯示，截至週三 (18 日) 一週內，自市政共同基金撤出金額高達 122 億美元，顯示投資人正大量拋售債券，這使得借貸成本急速飆升，10 年期市政債券殖利率過去一週內攀升近一個百分點至 2.6%。

為支持家庭和企業信貸流動，截至目前為止，Fed 購入資產範疇僅觸及政府公債及抵押貸款擔保證券 (MBS)，然而隨著地方州政府債務市場陷入混亂，迫使 Fed 必須採取進一步行動。

消息發布後，追蹤市政債券 ETF 的 PIMCO 中期市政債券活躍指數 (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active) 上漲 1.1%。