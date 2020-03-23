Fed宣布實行無上限QE 道瓊期指漲逾350點

為持續削減疫情所致的市場不確定性，美國聯準會 (Fed) 週一 (23 日) 承諾將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，為支持美國經濟的行動再添火力。消息傳出後，美股期貨漲逾 350 點。

道瓊期貨指數日線走勢 (圖：Investing.com)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表示，此前決議購買的美國公債和抵押證券規模基本上不受限制，取決於支撐市場和經濟平穩運作之所需。Fed 預計本週將購買 3750 億美元的政府公債以及 2500 億美元的抵押證券。

Fed 表示：「儘管龐大不確定性依舊存在，很明顯的我們的經濟將面臨嚴峻動盪，因此我們必須在公共和私營部門採取積極措施，來抑制就業市場和收入方面的損失，並在這些經濟干擾因素消除後迅速恢復經濟。」

Fed 推出的其他信貸工具包含 3000 億美元的主街 (Main Street) 商業貸款計畫，針對符合資格的中小企業提供貸款，以及金融危機時期採用的定期資產擔保證券貸款工具 (Term Asset-Backed Lending Facility,TALF)。

Fed 在 2008 年期間採用 TALF 來支持消費者和企業信貸市場，即借錢給投資人，讓他們得以購買由信用卡貸款或是其他消費者債務所擔保的證券。

Fed 也表示將購買機構商業抵押貸款證券，作為擴大資產購買規模的一部分。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 在一份報告中表示：「我們現在再次處在量化寬鬆 (QE) 無極限的狀態。」