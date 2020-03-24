產能有限 羅氏：全美普遍病毒檢測即使不需數月 也得等上幾週

瑞士藥廠羅氏 (Roche) CEO Severin Schwan 週一 (23 日) 表示，美國要進行全面性新型冠狀病毒檢測，「即使不會拖到幾個月，也得等上好幾週。」

他指出：「毫無疑問，在理想情況下，我們應該可以進行全面測試，但目前產能有限，我認為這還需要幾個星期，甚至幾個月，而且原因很簡單。」

在美國，測試受到延誤和限制診斷標準的限制，這個標準對可以進行測試的人員有著嚴格限制。疾病控制與預防中心 (CDC) 仍然強調，只有那些最容易受到病毒感染的人才能接受測試。但是，世界衛生組織 (WHO) 的官員批評各國沒有更積極地測試更多人。

美國聯邦官員表示正在努力加強測試。自疫情爆發以來，美國政府已批准更多的實驗室展開測試，白宮官員表示，它們正在加快商業測試的研發。

（圖: AFP）

本月初，美國食品和藥物管理局 (FDA) 緊急批准了羅氏藥廠的新冠病毒測試。Schwan 週一表示，該公司在過去一週已在全美分發約 40 萬套測試套件。他說，這些測試可以在不到 24 小時時間得到受測患者結果。他說，儘管如此，該公司生產測試套件的速度仍然跟不上病毒的傳播速度。

Schwan 說：「整體產業正在提高產量，但與此同時，感染率甚至成長地更快。」「目前因為產量有限，這也就是為什麼必須優先考慮高風險患者測試的原因。」

隨著醫院病患的大量湧入，新冠病毒現在正在美國某些地區迅速傳播，地方和州政府官員說，這對美國醫療保健系統是個嚴格考驗。根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，該病毒已在美國感染超過 41500 人，並殺死至少 499 人。但是，官員們說，由於測試能力有限，真實數字可能更高。

WHO 官員表示，先發制人地對全體人群進行廣泛檢測是遏制疫情的關鍵。以南韓為例，自 1 月 3 日以來，該國已為 33.8 萬多人進行病毒檢測，並將該病的確診病例控制在 9000 例以下。迄今為止，該病毒已在南韓殺死至少 111 人。

WHO 總幹事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 本月初曾表示，「對於所有國家和地區，我們只有一個簡單的訊息：測試、測試、測試。測試每個疑似病例。如果結果呈現陽性，就將其隔離，並找出症狀出現前兩天與他們接觸過的人，然後再對這些人進行測試。」