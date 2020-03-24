IIF：2020年中國以外新興經濟體 成長將停滯

在武漢肺炎 (Covid-19) 疫情和沙俄油價戰的雙重打擊下，投資者信心崩塌，金融市場掀起拋售潮，各國經濟衰退的擔憂也有所加劇。國際金融研究所 (IIF) 預期，今年中國以外地區新興經濟體的經濟成長將會停滯，拉丁美洲、俄羅斯和南非的都將步入經濟衰退。

IIF 在本月份第三次下調了對全球經濟成長的預測，下調至 - 1.5%，並表示美國和歐元區已經處於衰退之中。由 Robin Brooks 所領導的 IIF 經濟學家們在一份報告中表示，雖然整體新興市場可能不會因此而萎縮，但對成長的衝擊將是最為嚴重的。

IIF 預估，2020 年非中國地區新興經濟體的經濟成長為 0%，拉丁美洲成長 - 2.7%、中東歐與中東非洲 (CEEMEA) 成長 - 0.5%，亞太地區成長 2.4%。

IIF 預期今年全球經濟成長為 - 1.5%(圖片：彭博社)

報告中指出：「不包括中國在內的新興市場正在處在低迷狀態。有鑑於新興市場資金流入突然停止，經濟很可能在 2020 年嚴重下滑。目前所有的預測仍存正很大不確定性，因為疫情對新興市場的破獲程度仍無法確切的判定。」

目前，發展中國家的股票已經損失了 5.2 兆美元的市值，主權債券風險已升至 11 年新高點。此外，隨著疫情在全球持續擴散，多國因此封關，全球經濟活動陷入停頓，新債的發行也隨之陷入停滯。

為應對疫情對經濟帶來的衝擊，有部分國家已經宣布了貨幣和財政刺激方案，美國聯準會更放開了無限的量化寬鬆政策。然而，由於經濟下滑的程度仍不見底，市場處於恐慌狀態。