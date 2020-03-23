聯準會官員：美國第2季失業率恐高達30% 需強力財政政策因應

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 週日 (22 日) 接受《彭博》電視專訪，他預測，為防範疫情所採取的各種限制行動，將使美國第 2 季失業率上升至 30%，GDP 將史無前例地下降 50%。

Bullard 呼籲採取有力的財政措施因應，以彌補全季可能的 2.5 兆美元損失，並確保最終能實現強勁的復甦。他也補充，聯準會也會做好更多準備，以確保在高波動時期，市場仍然正常運作。

Bullard 指出，關於增加貸款的計畫，一切都在考慮之內，「如果有必要，我們可以做得更多」。他表示，未來幾個月更多的行動，也取決於國會的立場。

預計再推出更多措施

Bullard 所做的嚴峻評估，凸顯出美國國會和白宮急需迅速就大規模援助計畫達成一致的重要性。 聯準會上週重啟了多項金融危機時代的計畫，以幫助商業票據和貨幣市場。而在此之前，聯準會已將利率降至接近零利率，並承諾至少 5000 億美元購買公債及 2000 億美元買 MBS 的寬鬆計畫。

Bullard 強調，總體目標是透過政府的支持，讓包括家庭和企業在內的每一方保持完整。他說：「這是巨大的衝擊，我們正在努力應對並控制它。」

Bullard 指出，商業票據融資應為那些試圖延長短期債務的公司提供支持，聯準會可能也會考慮購買其他公司債券。

他表示，聯準會可以購買短期市政債券，不過在這種計畫上需要謹慎，挑選要購買的債務可能是一個問題，就像歐洲當局在購買主權債務上一直面臨麻煩一樣。

Bullard 相信，在政府的積極回應下，經濟活動有望在第 2 季遭遇重大打擊後，逐步開始復甦。

第 3 季起快速復甦

他指出，第 3 季預計是過渡的一季，到第 4 季及明年第 1 季，有望表現強勁，可望來到「繁榮時期」。

他認為，聯準會的目標應該是全面支持美國工人和企業，而不是選擇單個公司或產業 (如航空業或觀光業) 來提供支持。

「我們當然會考慮，」他說。「我們已經在支持非常短期的融資市場。」

Bullard 說，聯儲會被允許購買短期市政債務，如果聯儲會推進直接購買，「這可能是我們希望關注的地方」。他同時說， 聯儲會在這種計畫上需要謹慎，挑選要購買的債務可能是一個問題，就像歐洲當局在購買主權債務上一直遇到麻煩一樣。

Bullard 敦促失業保險應覆蓋勞工 100% 的損失，因為目前的經濟破壞，來自於為阻止病毒傳播的行動。

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