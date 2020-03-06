疫情爆發前的寧靜！美國2月新增非農就業近兩年最佳

美國勞工部週五 (6 日) 公布 2 月新增非農就業報 27.3 萬人，大幅超於預期和前值，並創下 2018 年 5 月以來最大增幅，顯示在武漢肺炎疫情加劇前，美國勞動力市場仍處穩固基礎。

美國一月非農關鍵數據：

新增非農就業 27.3 萬人，預期 19.5 萬人，前值 22.5 萬人

失業率 3.5%，預期 3.5%，前值 3.5%

平均每小時薪資年增率 3.0%，預期 3.0%，前值 3.1%

平均每小時薪資月增率 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

平均每週工時 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

勞動參與率 63.4%，前值 63.4%

(圖：Zerohedge)

本次數據主要反映到 2 月中旬情況，因此尚未計入中國以外國家以及美國疫情加劇時的影響，儘管 Fed 認為美國勞動力市場依舊強勁，市場擔心若疫情在美國企業蔓延，就業市場可能受到進一步破壞。

為了減緩疫情影響，Fed 週二 (3 日) 緊急降息兩碼，美國受到的經濟影響隨後浮現，在航空業和旅館業陸續宣布下調營收預期甚至取消財測同時，亞馬遜 (Amazon)、Google 與微軟 (Microsoft) 等大型科技公司也宣佈員工在家上班，餐廳也失去部分營收來源。

包含醫療保健、飯店和建築業在內等產業皆在 2 月新增就業機會，此外，聯邦政府就業人數新增 8000 人，主要反映 7000 名臨時人口普查的新增僱員。

平均每週工時間自 1 月的 34.3 小時，提升至 34.4 小時。由於企業通常在裁員前削減工時，因此經濟學家普遍將工時視為勞動力市場的重要信號。

儘管疫情不確定性可能導致未來幾個月的聘傭速度放緩，但對於疫情前景的看法以及當前勞動力市場依舊緊縮，導致企業雇主仍不願裁員，昨 (4 日) 公布的上週初領失業救濟金人數減少 3000 人至 21.6 萬人，為近四週以來首度減少。