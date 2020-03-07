市場預期大規模寬鬆將至 各國公債殖利率再刷歷史低點

為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟所造成的損害，市場預期，各國央行將積極採取寬鬆政策，並調降基準利率，因而促使各國的公債殖利率於近日來持續下跌，並創下歷史低點。

由於武漢疫情持續擴大，導致投資人不安情緒升溫，並造成金融市場風險上升。為了因應疫情的衝擊，美國聯準會於週二 (3 日) 緊急宣佈降息 2 碼。另外，市場亦預期歐洲央行有 90% 的可能性，將會於下週的利率決議中，宣佈調降存款利率 10 個基點，或是擴大資產購買計劃。

受到疫情擴大、以及各國央行因應政策的影響，股市於近日來波動劇烈，呈現大漲及大跌的態勢，但債券殖利率的走勢則是一路下滑。

美國、澳洲、紐西蘭 10 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

由於各國央行調降基準利率至歷史低點，導致政府公債殖利率也隨之大跌，美國 30 年期公債殖利率跌至 1.3%，為歷史最低點。10 年期公債殖利率則是在過去三週以來，下滑了將近 80 個基點達 0.74%，下跌幅度創下自 2008 年金融危機以來最大。

美國 30 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

除此之外，由於市場預估，英國央行將採取寬鬆政策以提振經濟，促使英國 2 年期公債殖利率，亦於週五 (6 日) 大幅跌落至 0.1% 以下。

英國 2 年期公債殖利率

S&P Global Ratings 首席亞太經濟學家 Shaun Roache、以及瑞穗銀行經濟與策略部門主管 Vishnu Varathan 皆表示，預期已開發國家的公債殖利率，將可能會持續下探至零。

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