美國1月非農新增22.5萬人大超預期！勞動參與率創7年新高

週五 (7 日)，美國勞工部公布一月新增非農就業報 22.5 萬人，遠高於市場預期的 15.8 萬人，勞動參與率更創下 2013 年以來新高，強勁勞動力數據推動美元指數期貨小漲 0.12%。

美元指數期貨 (圖：Investing.com)

美國一月非農關鍵數據：

新增非農就業 22.5 萬人，預期 15.8 萬人，前值 14.5 萬人

失業率 3.6%，預期 3.5%，前值 3.5%

平均每小時薪資年增率 3.1%，預期 3.0%，前值 2.9%

平均每小時薪資月增率 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

平均每週工時小時 34.3，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

勞動參與率 63.4%，創 2013 年 6 月以來新高，前值 63.2%

美國 1 月非農新增就業數據 (圖：Zerohedge)

12 月異常溫和的天氣，帶動對天氣敏感產業的強勁增長，其中建築部門成長 4.4 萬個工作職位，為近一年來最大增長，休閒部門也是受惠者之一，其增長 3.6 萬人，其他像是醫療保健部門增加 3.6 萬人、專業和商業服務增長 2.1 萬人，運輸和倉儲部門增加 2.8 萬人。

隨著越來越多的人進入勞動力市場尋找工作，失業率從 50 年低點的 3.5% 上升至 3.6％。由於新進入者通常無法全數找到工作，因此失業率往往會上升，但這仍被視為勞動力市場強勁的徵兆。

不過製造業就業人數在 1 月下滑 1.2 萬，幅度接近三分之一，主要受到波音 (BA-US) 停產 737 Max 機型的影響，市場預計這將削弱美國 Q1 經濟增長，加上中國武漢肺炎疫情持續延燒，可能進一步阻礙全球製造業反彈。

1 月份強勁的薪資增長顯示，在美國第 11 年的經濟擴張週期中，勞動力市場依舊保持健康。過去三個月以來，美國平均共增加 21.1 萬個工作崗位；勞動參與率的穩步上升則強化 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 維持擴張政策的立場，以便強勁就業市場持續吸引人口。