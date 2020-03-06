準確預測2019美股大漲分析師：疫情恐導致美股跌入熊市

據德意志銀行 (Deutsche Bank) 在一份最新研報中表示，由武漢肺炎 (COVID-19) 引爆的美股跌勢，可能只進行到一半，預期肺炎疫情可能將導致美股跌入熊市。

包括德意志銀行分析師 Binky Chadha 在內的數位分析師們認為，基本情況預期是美股從上次高值下跌 15% 至 20% 之間，並估計在第二季觸底，這意味著 S^P 500 當前的跌勢仍將持續，目前 S&P 500 相對於 2 月中旬高點，已經下跌高過 10%。

S&P 500 日線走勢圖 圖片：Bloomberg

德銀分析師在該份報告中寫道：「僅僅才兩週時間，市場若是就認為美股跌勢已經走完，這可能言之過早。」

「在我們看來，股市仍尚未消化因預期的經濟活動放緩，而導致經濟、企業獲利成長出現的下降。」德銀表示。

Binky Chadha 曾成功預言 2019 年的美股飆漲，當時 Binky Chadha 預測 S&P 500 年底收盤點位落在 3250 點，而 2019 年 S&P 500 收在 3231 點；而今年 Binky Chadha 維持預期 S&P 500 年底將落在 3250 點之目標不變。

德銀在報告中假設的最壞情景下，即疫情的爆發導致美國出現經濟衰退，那麼在此場景下，德銀預計 S&P 500 將可能自高點下跌 30%，但儘管如此，德銀仍預計疫情對經濟成長的衝擊是短暫的，看好 S&P 500 到年底將回升至 3250 點。

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