和加州作對！GM、TOYOTA等喪失標案資格

日前有多家汽車製造廠，表態支持美國總統川普取消加州所獨自設下的車輛廢氣排放規定。加州政府於週一 (18 日) 表示，決定自 2020 年初開始，全面停止採購這些企業所生產的車輛。對象將涵蓋美國通用汽車 (GM-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCHA-MI)、日本豐田汽車 (7203-JP)，以及日產汽車 (7201-JP) 等龍頭大廠。

GM 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

過去加州政府於 2016 年至 2018 年底的這段期間，在州政府公務車的採購方面，共向美國 GM 買了總價 5860 萬美元的新車、向飛雅特克萊斯勒買了總價 5580 萬美元的新車、向豐田買了總價 1060 萬美元的新車，還有向日產買了總價 900 萬美元的新車。

TOYOTA 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

不過就在上 (10) 月 28 日時，通用汽車、豐田汽車、南韓現代汽車 (005380-KR)，還有飛雅特克萊斯勒等汽車大廠，表態支持美國總統川普決定，反對加州獨自訂出的汽車燃油及廢氣排放標準，以及零排放車輛 (ZEV) 的銷售義務規定。

在當時，「全球汽車製造商協會」的執行長兼主席 John Bozzella 表示，企業們只有支持美國政府決定的這個選項。他指出過去 40 年來的多半時間，聯邦政府是制訂汽車燃油排放標準的唯一主體。而在汽車的規範方面，由汽車製造商們組成的團體，也只是業界的臨時代表。

加州政府將自 2020 年 1 月起，在車輛採購上，只向同意該州於 7 月開始施行的廢氣排放規定的汽車製造商購買。其中包含了福特 (F-US)、本田 (7267-JP)、BMW(BMWG-DE)，以及福斯 (VOWG_p-DE) 等四家汽車製造商。

FORD 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

加州州長紐松 (Gavin Newsom) 在聲明中提到，在歷史上站錯邊的廠商們，將在加州的採購案中失去機會。